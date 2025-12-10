Centro de arte
Mónica Pérez Blanquer asume la dirección de Bombas Gens
El actual director, Artur Duart, se quedará como consejero delegado y asesor de contenidos
En la presentación de la programación para 2026 de Bombas Gens Centre d'Arts Digitals, la noticia no solo ha sido la agenda de exposiciones y actividades culturales. El actual director, Artur Duart, ha anunciado que la hasta ahora directora de operaciones del centro, Mónica Pérez Blanquer, asumirá la dirección del museo a partir del 1 de enero.
Pérez Blanquer ya formaba parte del equipo directivo en este triunvirato que cerraba Jordi Sellas, director artístico, que mantiene su cargo y trabajará mano a mano con la nueva directora. Duart delega la dirección pero mantendrá su puesto como consejero delegado y asesorá en el departamento de contenidos.
Tras haber impulsado la creación del centro de artes digitales valenciano, Duart ha delegado la dirección en Pérez Blanquer garantizando que "va a liderar un proyecto que conoce bien, porque también conoce el tejido cultural de la ciudad".
De hecho, Duart se ha despedido repasando los últimos datos que ha arrojado la exposición de 'La Ruta. Modernitat, cultura i descontrol', que se ha producido bajo su dirección y que ha atraído a más de 35.000 visitantes en los dos primeros meses. "La Ruta demuestra que Bombas Gens d'Arts Digitals lidera la línea de programación cultural vanbguardista a València y que es capaz también de abanderar la producción de contenidos audiovisuales, digitales y virituales en un entorno prolífico de talento local", ha dicho Duart.
Especializada en artes escénicas
Pérez Blanquer es gestora cultural especializada en artes escénicas, especialmente en la conceptualización de proyectos en interacción con los artistas, así como la producción ejecutiva y la búsqueda de financiación con subvenciones públicas. También ha trabajado en coproducciones internacionales y ha sido manager de giras.
Ha trabajado en aproximaciones procedimentales hacia la práctica escénica vinculadas al teatro, a la performance, la coreografía y la acción escénica, así como a prácticas que incluyen la pedagogía, el análisis crítico y el pensamiento contemporáneo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Plaza del Ayuntamiento tendrá forma elíptica, un manantial y adoquinado con guiño a la mascletà
- Ford se alía con Renault y reserva un papel "fundamental" a Almussafes
- Un maltratador queda libre tras la muerte a golpes de su pareja en Catarroja
- Las imágenes de la futura Plaza del Ayuntamiento
- De Benissa a València: las nuevas ‘familias’ con mando en el PPCV de Llorca
- Errores con el Ingreso Mínimo Vital: 'Se equivoca la Seguridad Social pero me embargan a mí, que no tengo ni para comer
- Juan Roig: 'Tenemos una demanda de 60.000 corredores pero no va a poder ser
- València se corta la lengua