Mónica Pérez Blanquer asume la dirección de Bombas Gens

En la presentación de la programación para 2026 de Bombas Gens Centre d'Arts Digitals, la noticia no solo ha sido la agenda de exposiciones y actividades culturales. El actual director, Artur Duart, ha anunciado que la hasta ahora directora de operaciones del centro, Mónica Pérez Blanquer, asumirá la dirección del museo a partir del 1 de enero.

Pérez Blanquer ya formaba parte del equipo directivo en este triunvirato que cerraba Jordi Sellas, director artístico, que mantiene su cargo y trabajará mano a mano con la nueva directora. Duart delega la dirección pero mantendrá su puesto como consejero delegado y asesorá en el departamento de contenidos.

Tras haber impulsado la creación del centro de artes digitales valenciano, Duart ha delegado la dirección en Pérez Blanquer garantizando que "va a liderar un proyecto que conoce bien, porque también conoce el tejido cultural de la ciudad".

Jordi Sellas, Mónica Pérez Blanquer y Artur Duart esta mañana en Bombas Gens. / Francisco Calabuig

De hecho, Duart se ha despedido repasando los últimos datos que ha arrojado la exposición de 'La Ruta. Modernitat, cultura i descontrol', que se ha producido bajo su dirección y que ha atraído a más de 35.000 visitantes en los dos primeros meses. "La Ruta demuestra que Bombas Gens d'Arts Digitals lidera la línea de programación cultural vanbguardista a València y que es capaz también de abanderar la producción de contenidos audiovisuales, digitales y virituales en un entorno prolífico de talento local", ha dicho Duart.

Especializada en artes escénicas

Pérez Blanquer es gestora cultural especializada en artes escénicas, especialmente en la conceptualización de proyectos en interacción con los artistas, así como la producción ejecutiva y la búsqueda de financiación con subvenciones públicas. También ha trabajado en coproducciones internacionales y ha sido manager de giras.

Ha trabajado en aproximaciones procedimentales hacia la práctica escénica vinculadas al teatro, a la performance, la coreografía y la acción escénica, así como a prácticas que incluyen la pedagogía, el análisis crítico y el pensamiento contemporáneo.