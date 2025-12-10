El Titanic atracará en València con una experiencia inmersiva en Bombas Gens

Bombas Gens Centre d'Arts Digitals transita por dos caminos en paralelo: el de la experimentación, con una apuesta férrea por lo local, y el de las apuestas seguras, con exposiciones dirigidas al gran público como la que inaugurará en febrero. Después de Dalí y Tutankamon, el museo apuesta ahora por dos estandartes como el Titanic para abrir la programación de 2026 y con Frida Kahlo para cerrar el próximo curso, con sendas exposiciones inmersivas siguiendo la estela de las anteriores, que tuvieron un gran éxito de afluencia.

Así, el centro artístico se convertirá en el Titanic con 'La llegenda del Titanic', que en estos momentos se encuentra en Londres. Su producción es española y está a cargo de Madrid Artes Digitales (MAD), con quien comparten iniciativas y sobre todo, intenciones: por esta muestra pasaron 800.000 visitantes en 2024 cuando se inauguró en la capital.

El buque construido en los astilleros de Belfast es la apuesta por captar a ese gran público, que podrá visitar las estancias, funcionamiento y personajes del barco además de ver y escuchar, a través de la realidad virtual, las últimas canciones y acordes que tocó la orquesta antes de que se hundiera en aguas atlánticas. Una nueva oportunidad de interactuar con un museo en esta exposición que ha recorrido Madrid, Zurich, Munich y Viena y que aquí en València ocupará todas las salas del centro artístico.

De hecho, tal como han explicado el actual director, Artur Duart, la directora de operaciones, Mónica Pérez Blanquer, y el director artístico, Jordi Sellas, la leyenda del Titanic se extenderá a través de 2.000 m² y tendrá una duración de 120 minutos donde se combinan las proyecciones de 360 grados, la realidad virtual y aumentado, las recreaciones escenográficas, el metaverso interactivo y 5D y objetos originales de la época, además de referencias a la película de James Cameron.

La inauguración de 'La llegenda del Titanic' se producirá una vez se baje la persiana de 'La Ruta. Modernitat, cultura i descontrol', que no se terminará de forma abrupta sino que a modo despedida se han organizado tres charlas sobre música, mujeres ruteras y la cultura del 'clubbing'. Serán el 15, 22 y 29 de enero a las 20:30 horas.

En este sentido, Duart ha explicado que no es una muestra que vaya a morir sino que, más bien, hay conversaciones para valorar la posibilidad de llevarla a Madrid y Barcelona, donde se encuentran los centros hermanados con Bombas Gens: MAD e Ideal.

Jordi Sellas, Mónica Pérez Blanquer y Artur Duart esta mañana en Bombas Gens. / Francisco Calabuig

De hecho, la exposición ha atraído en sus primeras ocho semanas de vida a más de 35.000 personas, una afluencia que para la dirección artística "supera por completo las expectativas", como reconoce Sellas.

La transgresión valenciana en forma de luz

La programación de 2026 tiene un buen sustrato bajo los dos grandes nombres que acaparan todas las miradas. Como parte de su esencia, la apuesta por las artes digitales y la tecnología sigue patente y se materializará en 'Universos de Llum. Percepció i espai', un monográfico del colectivo valenciano Radiante que son siempre un éxito asegurado por el juego que establecen con la luz y su capacidad transformativa del espacio.

Ahora bien: esta experiencia solo estará disponible durante cuatro días, del 5 al 8 de febrero. Reunirá las obras destacadas de este estudio junto a tres nuevas instalaciones creadas especialmente para la ocasiones, entre las que destaca una versión ampliada de 'Verge' (Umbral), premiada con el Lighting Design Awards a la mejor instalación lumínica inmersiva del mundo en 2025. Se presentará bajo el título 'No Kepler' con sesiones especiales con la interpretación del artista sonoro Iván Llopis.

Habrá obras que exploran geometrías, reflejos y universos lumínicos interactivos como 'Cartography od the ray' y 'Worlds of light', esta última concebida para el centro Botín que ha visitado varias ciudades europeas.

Crear comunidad en el sector

Mientras, de abril a junio se celebrará la segunda edición de Media Server Sessions, un punto de encuentro para la comunidad profesional vinculada a las artes digitales y audiovisuales que en esta nueva edición incluirá piezas de tres artistas valencianos, uno nacional y una de ámbito internacional. Allí se reunirán artistas, estudios y productores, así como otros agentes del sector para generar comunidad y formación en el sector.

Mano a mano con 10 Sentidos

Como parte de la colaboración con la creación contemporánea y agentes locales, Bombas Gens ha anunciado que volverá a participar en el Festival 10 Sentidos de artes vivas con el estreno de 'Malam/Night' de Needcompany, una instalación performativa de Grace Ellen Barkey que fusiona música, danza e instalación artística.

"Bombas Gens es un centro de artes digitales y no puede limitarse a ser solo un espacio, sino que debe ser un entorno de creación y experimentación, lo que requiere instalaciones de primer nivel con artistas multidisciplinares para crear exposiciones de primer nivel internacional", ha dicho Duart.

Frida Kahlo cierra el año

Más allá del icono. Es la historia que se quiere transmitir sobre la mejicana Frida Kahlo, que ya arrasó en asistencia en la primera muestra organizada en 2021, con más de un millón de visitantes en las 20 ciudades por donde ha viajado esta exposición creada y producida en València.

Con esta secuela se busca ahondar más en su obra y no tanto en el personaje, ofreciendo contenidos inéditos, nuevos recursos audiovisuales e instalaciones inmersivas que profundizan en la vida, obra e imaginario visual de la artista. Por primera vez se integra el metaverso interactivo y reproducciones de la obra original de la artista.

Se estrenará en otoño y se prevé que, como su antecesora, esté otros cuatro años de gira. Como Sellas ha explicado, en esta nueva edición se va a introducir ese metaverso "que en 2021 no existía" y girará en torno a la naturaleza y los animales "tan presentes en el imaginario de Frida Kahlo".