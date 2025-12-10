Un viaje de entendimiento musical a ritmo de matemáticas: la nueva exposición de CaixaForum València
La música tiene silencios, tonos, armonías -simples o más complejas- o ritmos, conceptos y elementos que podemos mesurar o comparar con algo tan racional como los números, las matemáticas. Dos realidades, que a priori se podría llegar a pensar como antagónicas, cuyo encuentro existe a cada momento, sea de forma perceptible o no. Esa vinculación es la que explorará desde este jueves y hasta el próximo 23 de agosto de 2026 la exposición "Música y matemáticas. Un viaje sonoro del caos al cosmos" instalada en CaixaForum València.