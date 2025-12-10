Un viaje de entendimiento musical a ritmo de matemáticas

El transcurso de una vida no se puede entender sin la música. Sus sonidos nos atrapan, nos transportan, nos acompañan, nos emocionan como sólo un arte en mayúsculas puede hacer, sea cual sea el género escogido. Pero la música también tiene silencios, tonos, armonías -simples o más complejas- y ritmos, conceptos y elementos que podemos mesurar o comparar con algo tan racional como los números, las matemáticas. Dos realidades, que a priori se podría llegar a pensar como antagónicas, cuyo encuentro existe a cada momento, sea de forma perceptible o no.

Esa vinculación es la que explorará hasta el próximo 23 de agosto de 2026 en la exposición "Música y matemáticas. Un viaje sonoro del caos al cosmos" instalada en CaixaForum València. Un “viaje” que como ha destacado el director de la entidad, Álvaro Borrás, se puede dar gracias a la estrecha conexión que existe entre ambas disciplinas. “La música se alimenta de la regularidad y la proporción y la matemática lo hace de la emoción”, ha enfatizado en el acto de presentación de una exhibición que tiene en la interactividad, la divulgación y los contenidos audiovisuales sus tres puntos esenciales.

Porque esa experiencia práctica de los visitantes -sin perder de vista el conocimiento- es el sostén que vertebra una exposición asesorada científicamente por el músico y divulgador, Carlos Calderón, quién este miércoles ha servido también de guía para entender de primera mano esos lazos entre la música y las matemáticas. Y por qué "la música siempre ha estado al lado de la ciencia".

Borrás y Calderón, durante la presentación. / Fernando Bustamante

Números y sonidos

Dividida en siete espacios, inspirados en las notas del pentagrama y que reciben sus nombres de números cuidadosamente elegidos por su vinculación con esos sonidos que componen este arte -como ese cero símil del silencio-, el paseo por estas estancias resulta atractivo para cualquier persona. Desde una puerta en el que se puede crear una melodía con un piano gigante, la mirada del visitante se posa en cada panel blanco didáctico en los que se puede leer sobre los trabajos de filósofos como Pitágoras, físicos como George Gamow o compositores como Claudio Monteverdi. De la misma manera, el origen del 'big bang' -con ese gag sonoro que deja su propia nomenclatura-, el complejo y perfecto engranaje que compone nuestro oído, el funcionamiento de un sintetizador o el entendimiento de conceptos como los tonos, los hercios, los decibelios -tan lejano, quizás, para esos que 'somos de letras'- se abren paso ante los ojos curiosos.

Todo este proceso viene acompañado de una vertiente interactiva, compuesta de más de veinte módulos diferentes con los que se puede componer música bien con esos sonidos naturales que nos rodean o bien 'lanzando los dados' -en una pantalla- siguiendo el ejemplo de Mozart; jugar con la amplitud y las frecuencias o simular un escaneo de nuestro cuerpo y poder escuchar esa música que producimos con la respiración o los latidos. Además, para los más experimentadores, también está la posibilidad de utilizar un gran instrumento -más cercano casi a una escultura- como la Omele machine para hacer ritmos o, por otro lado, modular tu voz con efectos sonoros.

Pero "Música y matemáticas" también deja hueco al entendimiento audiovisual, reflejado en varios puntos con auriculares en los que los visitantes pueden detenerse a escuchar cómo suena la interpretación musical -y silenciosa- de la obra '4 minutos y 33 segundos' de John Cage o conocer cómo las notas y los acordes pueden ser beneficiosos para la salud del ser humano. Todo se culmina con una última parte expositiva, 'la música de las esferas', en las que utilizando el modelo creado por el astrónomo Johannes Kepler se puede escuchar en una pequeña habitación oscura un coro de voces -formado por tenores, contraltos, bajos y sopranos- al 'ritmo' de los planetas que giran en la pantalla.

Más de una veintena de elementos interactivos están presentes en la exposición. / Fernando Bustamante

Actividades complementarias

La exposición, ha destacado Borrás, se complementará con actividades familiares como el espectáculo -mezcla de música y matemática- "La sandalia de Pitágoras", el taller 'notas de ciencia' donde se realizarán pequeños experimentos para entender aspectos como el timbre o visitas comentadas y educativas con las que acercarse al contenido de la exposición. Un impulso divulgativo que continuará el próximo año también con la exposición 'Los Mundos de Alicia' centrada en el clásico de Lewis Carroll.