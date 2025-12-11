'Guiño' tirolés, toques árabes y algunas incógnitas: Así son los avances de las canciones del Benidorm Fest 2026

Falta una semana para que las propuestas de los 18 artistas del próximo Benidorm Fest 2026 salgan a la luz. Sin embargo, este jueves RTVE ha querido mostrar un primer bocado de cómo serán las canciones que protagonizarán la próxima edición del festival valenciano, desligado por primera vez de Eurovisión tras la renuncia de España a participar en Viena por ratificarse desde la UER a Israel en el certamen. Un avance musical que, a pesar de dejar muchas incógnitas por despejar -algunos fragmentos publicados tan solo vislumbran partes instrumentales-, sí se puede resumir en una realidad: que Benidorm Fest 2026 será otra fiesta con variedad de géneros, desde la bachata a la salsa pasando por el pop, el dance o el rock.

Este último, sin ir más lejos, lo traerá la banda Kitai, un tema con mucho 'punch' en el que el pegadizo 'miedo' que suena en el estribillo se te queda desde la primera escucha. En otro registro, Atyat apunta a un concepto mucho más bailable, con toques árabes en la melodía que se integran con claridad en el ritmo para no dejar indiferente. Horizonte diferente, por su parte, es el que muestra Asha que los pocos segundos ofrecidos deja claro algunas señas de identidad, entre ellas, un idioma como el francés que aporta un elemento claro de diferenciación con toque mediterráneo.

Ritmos latinos

Pero Benidorm Fest también tendrá ritmos latinos en sus actuaciones. La traerán Dani J, con una bachata atrayente con la que moverte al instante de la silla, y una Luna Ki -que se aleja de ese 'Voy a Morir' con el que fue preseleccionada en 2022- que apuesta por la salsa, enganchando con su ritmo con esencia electrónica. Diferentes, pero igualmente interesantes, son las propuestas de Izan Llunas -un pop pegadizo y con un beat con toques dance a cargo del hijo de otro eurovisivo como Marcos Llunas y nieto, por tanto, de Dyango- y Greg Taro, un pop eléctronico que destaca. Kenneth, por su lado, será otro de esos temas 'catchy' cuyo 'quema, quema' se te pega.

Otro de los giros que más llaman la atención entre esos primeros avances musicales del festival lo dejan los argentinos Miranda! en combinación con el alicantino -miembro de Varry Brava- Óscar Ferrer, con un guiño al estilo tirolés -lejos, eso sí, del estilo del 'Yodel it! de Rumanía 2017- que casa muy bien con ese pop más indie que recuerda a los sonidos habituales del grupo que trajo 'Raffaella' en el BF de 2022. Ku Minerva, por su parte, aportará al certamen valenciano un pop con remanentes de esos 90 en los que saltó a la fama con su "Llorando por ti"; la unión de la mexicana María León y Julia Medina añadirán una propuesta feminista y con mensaje de marcado pop español.

Rosalinda Galán será una propuesta con raíces del sur que aportará identidad, mientras que las propuestas de The Quinquis y Tony Grox y Lucycalys te dejan -cada una a su manera- con ganas de escuchar más tras unos breves segundos solventes y bien trabajados. Mezcla de estilos será la propuesta de Dora -hija de Bimba Bosé y Diego Postigo- y Marlon Collins, cuyo primer bocado hace intuir el contraste entre tempos más calmados y ritmos más urbanos. Por último, la gran balada de esta edición correrá a cargo de Mikel Herzog Jr., otro heredero eurovisivo.

Propuestas pendientes

Sin embargo, no todos los artistas del Benidorm Fest han mostrado ya sus primeras cartas. Tanto Funambulista como MAYO apenas enseñan un pequeño fragmento instrumental -para abrir boca- que no permite hacer una idea completa de la propuesta.