Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga EducaciónReivindicaciones profesoresEl tiempo en ValenciaHuelga médicosViolencia machista CatarrojaNovela SaguntPuente Massanassa-CatarrojaTerremotos CulleraViróloga VIH
instagramlinkedin

Carlos Rivera actuará en València en junio dentro de su gira ‘¡VIDA MÉXICO! TOUR’

El artista mexicano, que realizará parada en once ciudades españolas, rindió homenaje a Raphael en la última ceremonia de los Latin GRAMMY

El cantante mexicano Carlos Rivera actuará en València.

El cantante mexicano Carlos Rivera actuará en València. / Levante-EMV

María Bas

València

Carlos Rivera vuelve a tender puentes hacia España con el anuncio de su ‘¡VIDA MÉXICO! TOUR’, una gira que pasará -por ahora, ya que se irán sumando fechas- por once ciudades españolas, entre ellas València y Castelló de la Plana en el próximo junio. Así lo ha anunciado esta tarde el artista mexicano en un comunicado en el que se ha destacado que traerá a España el show completo que celebrará en la Monumental de México el próximo mayo. En concreto, Carlos Rivera llegará a España el 21 de junio para actuar en el Navarra Arena de Pamplona y se quedará en nuestro país durante un mes hasta que cierre su gira en el Concert Music Festival en Cádiz. Los conciertos valencianos serán en las plazas de toros de ambas ciudades los días 26 de junio (Castelló) y 27 (València).

Año especial

Esta nueva gira por nuestro país se da después de que ya celebrara por todo lo alto sus veinte años de carrera. Una celebración que también llegó a España con tres shows muy especiales a principios de 2025 en Canarias y Madrid. Este 2025, que comenzó con sus conciertos de aniversario, ha sido muy importante en la relación de Carlos Rivera con España. Su éxito ‘Mal Escrito’, junto a Malú, de su álbum ‘¿Qué significa el amor?’ se ha convertido en uno de los temas más escuchados en las principales emisoras de radio españolas, y en ese trabajo también colaboraba con un joven talento nacional como Mafalda Cardenal.

Su nuevo EP, ‘VIDA…’, veía la luz el pasado 30 de octubre, y poco después, en la última ceremonia de los Latin GRAMMY celebrada en Las Vegas, rendía homenaje a Raphael, galardonado con el Latin GRAMMY honorífico, "mostrando una vez más respeto y admiración por la música española", destacan en el comunicado.

La gira

Más allá de València y Castelló, las paradas de la gira serán en:

  • 21/06/26 PAMPLONA Navarra Arena
  • 5/07/26 BILBAO Arena Miribilla
  • 10/07/26 CORUÑA Coliseum
  • 11/07/26 ALCALÁ DE HENARES Plaza de Toros
  • 12/07/26 BARCELONA Sant Jordi Club
  • 17/07/26 MURCIA Plaza de Toros
  • 18/07/26 ALMERÍA Plaza de Toros
  • 22/07/26 MARBELLA Starlite
  • 24/07/26 CÁDIZ CMF

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un conductor de 24 años fallece al bajarse de su coche en la AP-7 en Dénia y atropellarlo otro automóvil
  2. Un maltratador queda libre tras la muerte a golpes de su pareja en Catarroja
  3. Huelga educativa en Valencia: Estas son las seis grandes reivindicaciones del profesorado
  4. Pavoroso incendio industrial en Alzira con desalojo de viviendas
  5. Una tercera menor sufrió complicaciones tras ser asistida por el anestesista de la clínica de Alzira
  6. El vecino de Novetlè que ha batido un récord de España de maratón a sus 70 años: 'Quedarse en el sofá es muy monótono
  7. Pérez Llorca: 'La reconciliación con las víctimas no va a ser un paripé
  8. Una vecina vio a Nati pedir ayuda desde el balcón y a su pareja arrastrarla hacia dentro

Xàtiva actualiza los precios del conservatorio y devuelve el dinero a 21 alumnos por las clases suspendidas de flauta

Xàtiva actualiza los precios del conservatorio y devuelve el dinero a 21 alumnos por las clases suspendidas de flauta

Paterna destina medio millón de euros a la modernización del Parque Empresarial Táctica

Paterna destina medio millón de euros a la modernización del Parque Empresarial Táctica

L'hereu de Mazón

L'hereu de Mazón

Ontinyent aplaza la inauguración del Mercat de Nadal al 19 de diciembre por la previsión meteorológica

Ontinyent aplaza la inauguración del Mercat de Nadal al 19 de diciembre por la previsión meteorológica

El gobierno de Xàbia también investiga a su socio de Vox acusado de acoso sexual y asegura que tomará "las medidas oportunas"

El gobierno de Xàbia también investiga a su socio de Vox acusado de acoso sexual y asegura que tomará "las medidas oportunas"

Experto de Vithas afirma que el reflujo gastroesofágico afecta hasta un 20% de la población

Experto de Vithas afirma que el reflujo gastroesofágico afecta hasta un 20% de la población

'Post Malone's Murder Circus Encore' llega para poner patas arriba 'Hunt: Showdown 1896'

'Post Malone's Murder Circus Encore' llega para poner patas arriba 'Hunt: Showdown 1896'

Miniconcierto organizado por Cruz Roja en el comedor de la casa de Pili en Forn d'Alcedo

Tracking Pixel Contents