Carlos Rivera actuará en València en junio dentro de su gira ‘¡VIDA MÉXICO! TOUR’

Carlos Rivera vuelve a tender puentes hacia España con el anuncio de su ‘¡VIDA MÉXICO! TOUR’, una gira que pasará -por ahora, ya que se irán sumando fechas- por once ciudades españolas, entre ellas València y Castelló de la Plana en el próximo junio. Así lo ha anunciado esta tarde el artista mexicano en un comunicado en el que se ha destacado que traerá a España el show completo que celebrará en la Monumental de México el próximo mayo. En concreto, Carlos Rivera llegará a España el 21 de junio para actuar en el Navarra Arena de Pamplona y se quedará en nuestro país durante un mes hasta que cierre su gira en el Concert Music Festival en Cádiz. Los conciertos valencianos serán en las plazas de toros de ambas ciudades los días 26 de junio (Castelló) y 27 (València).

Año especial

Esta nueva gira por nuestro país se da después de que ya celebrara por todo lo alto sus veinte años de carrera. Una celebración que también llegó a España con tres shows muy especiales a principios de 2025 en Canarias y Madrid. Este 2025, que comenzó con sus conciertos de aniversario, ha sido muy importante en la relación de Carlos Rivera con España. Su éxito ‘Mal Escrito’, junto a Malú, de su álbum ‘¿Qué significa el amor?’ se ha convertido en uno de los temas más escuchados en las principales emisoras de radio españolas, y en ese trabajo también colaboraba con un joven talento nacional como Mafalda Cardenal.

Su nuevo EP, ‘VIDA…’, veía la luz el pasado 30 de octubre, y poco después, en la última ceremonia de los Latin GRAMMY celebrada en Las Vegas, rendía homenaje a Raphael, galardonado con el Latin GRAMMY honorífico, "mostrando una vez más respeto y admiración por la música española", destacan en el comunicado.

La gira

Más allá de València y Castelló, las paradas de la gira serán en: