El Roig Arena acoge una nueva fecha de Dani Fernandez

Dani Fernández, uno de los grandes nombres de la música latina, también ha confirmado otra parada en València dentro de su nueva gira tras agotar todas las entradas para el 18 de abril, su primer concierto en el Roig Arena.

Nueva fecha

El artista promete reunir lo mejor de su trayectoria con las canciones más emblemáticas del artista el próximo 20 de marzo. Su concierto, que tendrá lugar en el Roig Arena, se perfila como otro de los eventos destacados del año en el recinto valenciano, que continúa ampliando su oferta cultural con cantantes de primer nivel internacional.

Dani Fernández saca otra nueva fechas para actuar en València en el Roig Arena / Levante-EMV

Trayectoria

Dani Fernández Dani Fernández, nacido en Alcázar de San Juan, es un cantante y compositor que actualmente es una de las voces más relevantes del pop-rock en España. Canta principalmente pop-rock y pop emocional con letras cercanas y directas, que van directamente de amor y desamor. Su popularidad ha crecido muchísimo en los últimos años, agotando entradas en conciertos como ya había ocurrido en el Roig Arena, liderando listas musicales y ganando premios importantes como varios Premios Cadena Dial, Premios 40 Music Awards y Premios Ondas.