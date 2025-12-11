Estreno de cartera en la ópera

La consellera, Carmen Ortí, 'estrenó' cartera pública de Cultura acudiendo el miércoles al estreno de la ópera, espacio al que su antecesor Rovira no acudió en todo su mandato. A este primer acto como máxima responsable del área de Cultura estuvo acompañada por su equipo directivo y por el presidente del patronato de Les Arts, Pablo Font de Mora, el director general, Jorge Culla, y el director artístico, Jesús Iglesias Noriega.

La producción de ‘Luisa Miller' estrenada en Les Arts supone el debut operístico de Sir Mark Elder con la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV). Además, es la primera vez en que el maestro británico dirige este título en versión escenificada.

Se trata de la tercera nueva producción que Les Arts estrena dentro de las celebraciones de su XX aniversario. El montaje, coproducido con el Maggio Musicale Fiorentino, tiene el sello de Valentina Carrasco, cuya irrupción en la escena operística ha sido muy celebrada por sus propuestas innovadoras y disruptivas, con galardones como el Premio Abbiati de la crítica italiana.

‘Luisa Miller’, que lleva desde 2008 sin representarse en Les Arts, podrá verse hasta el 22 de diciembre