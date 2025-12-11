La IA toma protagonismo en el periodismo: startups y medios marcan el rumbo en el Foro Hispanoamericano

Las startups especializadas, las agencias de comunicación, el periodismo local y el periodismo internacional, han sido los protagonistas de la segunda jornada del I Foro Hispanoamericano de IA Aplicada al Periodismo, organizado por la aceleradora corporativa Innsomnia Business Accelerator.

Tras una primera jornada en la que se pudieron conocer diversos proyectos de IA aplicados en medios de comunicación de ámbito nacional y aprender cómo multinacionales como Microsoft afrontan los retos del periodismo, el segundo día de evento ha comenzado dando voz a las empresas emergentes.

A lo largo de esta jornada, cuatro startups han subido al escenario para presentar otros tantos proyectos que buscan soluciones a retos concretos de los medios de comunicación.

Fernando Pavón, Growth Partner en KnowHow2U, ha abordado el trabajo de esta startup, dedicada a crear soluciones para empresas basadas en cualificar (filtrar qué es interesante y qué no), resumir (guardarlo de manera ordenada) y certificar contenidos (validar que ese dato que me interesa es cierto).

Por su parte, Gonzalo Martín, de Inverbis Analytics, ha explicado durante su pitch cómo la minería de procesos en una redacción puede, gracias a plataformas como la de esta empresa emergente, ayudar a certificar que todos los pasos que se dan en un proceso productivo se ajustan a las normas de cada compañía.

La tercera startup participante ha sido 1MillionBot, que ha puesto sobre la mesa cómo los chatbots o agentes de IA ya solucionan muchos de los problemas y necesidades de asistencia que tienen los periodistas. El encargado de defender la propuesta ha sido David Pedreño, Head of Account Management.

Por último, Rodrigo Fabeiro, CEO de EntriiAnalytics, ha explicado cómo esta startup puede convertir los datos en inteligencia para un medio a la hora de tomar mejores decisiones y monetizarlas de una manera más eficiente.

La incorporación de la inteligencia artificial en el periodismo local valenciano ha sido el tema principal de una mesa redonda en la que han participado responsables de varios medios de comunicación valencianos.

Por su parte, los responsables de varias agencias de comunicación han sido los encargados de reflexionar sobre el papel de la IA en las agencias de comunicación, donde esta tecnología está cobrando, como se ha explicado, una función cada vez más importante.

Jesús Álava ha relatado el trayecto de la consultora Kreab en la implementación de la IA para agilizar procesos e invertir el tiempo en los elementos verdaderamente importantes para su propuesta de valor, como en la estrategia y la creatividad. Óscar Peña, por su parte, ha compartido diversos casos de uso con IA en ATREVIA y ha destacado la importancia de la securización debido a la gran cantidad de datos de clientes que manejan. Para Carmen Torrijos, responsable de IA en Prodigioso Volcán, “ya no hay comunicación digital posible fuera de la órbita del campo gravitatorio de la IA”. Y Vicente Castillo, director de Innovación Tecnológica en Zeus by LLyC, ha finalizado la mesa subrayando todo lo que la IA puede hacer por una agencia de comunicación: “Automatizar procesos, transformar datos en decisiones y multiplicar la creatividad o medir intangibles”

El foro también ha abordado el uso de la IA y su relación con los medios de comunicación a nivel internacional. Gastón Roitberg, secretario de Redacción en La Nación de Argentina, ha explicado cómo la IA se ha colado en la redacción de este periódico argentino. La optimización del workflow, la generación de vídeos y de contenidos para las redes sociales, los presentadores virtuales o la protección de fuentes reservadas, son algunos de los casos de uso de este periódico. Roitberg ha puesto sobre la mesa el concepto de “periodismo ampliado” y ha hablado de los nuevos roles vinculados a la IA en los medios de comunicación.

Claudio Cabrera, vicepresidente de Audiencias en The Athletic (New York Times) ha explicado que la IA contribuye con la búsqueda de audiencias desde nuevas plataformas, la gestión de newsletter o los mensajes personalizados que envía el propio periodista al usuario “para crear una relación más personal entre ellos”.

Ha cerrado el foro Rafael Navarro, cofundador y CEO de Innsomnia Business Accelerator, quien ha incidido en que el periodismo es un “sector trascendental para las democracias” y ha reiterado la necesidad de apoyo al sector por parte de la Unión Europea y de todas las administraciones públicas.