Las obras de la Plaza de Toros estarán acabadas en febrero

Las obras iniciadas el pasado junio en la Plaza de Toros de València estarán completas no sólo para la Feria de Fallas 2026 (como era el objetivo), sino incluso antes, durante el mes de febrero. Así lo ha confirmado esta mañana el presidente de la Diputació de Valencia, Vicente Mompó, durante la visita que ha realizado al coso de la calle Xàtiva para ver cómo avanza una reforma de un millón de euros centrada en mejorar la instalación eléctrica, pero también "la seguridad". Sin ir más lejos, cuando se complete este proyecto -que a día de hoy está al 90 % de su ejecución-, la plaza tendrá proyectores de luz de gran calidad, con tecnología LED y de acero inoxidable.

En unas declaraciones previas a la visita, donde ha estado acompañado por la vicepresidenta segunda del ente provincial y diputada del área de Carreteras, Reme Mazzolari, Mompó ha afirmado que la mejora de esta instalación "no se acaba aquí" y que se estudia hacer más inversión. "Estamos trabajando en unos nuevos pliegos porque no queremos una plaza de sombras, cerrada. Queremos una instalación útil, que esté abierta y que se puedan hacer muchas más cosas", ha enfatizado.

Preguntado por la pancarta de la Diputación que se puso en la fachada del recinto y que generó polémica con el Ayuntamiento dirigido por María José Catalá, Mompó ha evitado profundizar señalando que la intención de este elemento era "que se hablara del estado en el que estaba la Plaza de Toros y que se vea el cambio". Y, sobre ello, ha destacado "que hemos tenido éxito".

Estado actual del coso valenciano. / Francisco Calabuig

Actividad compatible con el Roig Arena

Respecto a la influencia que puede tener para la agenda de eventos culturales del coso la apertura del Roig Arena, el también presidente del PP de Valencia ha señalado que el espacio multiusos inaugurado este septiembre es "una instalación que celebramos todos los valencianos y valencianas" y que es un "orgullo" tener la aquí. En este sentido, ha destacado que la plaza será complementaria a la actividad que se está dando en el recinto impulsado por el presidente de Mercadona, Juan Roig, y al de otros enclaves de la ciudad. "Tenemos el Teatro Principal, que también le hace falta mucha inversión, tenemos la Beneficencia, hay muchas instalaciones aquí en la ciudad y en la provincia. Y en la Plaza de Toros lo que hacemos es, en una instalación que ya existe, ponerla en mejor estado", ha añadido.

La obra

Pero, ¿en qué ha consistido concretamente las actuaciones hechas en la Plaza de Toros? Según han explicado desde el equipo técnico durante la visita, se ha "eliminado el cableado antiguo de todas las plantas" y se ha sustituido por uno nuevo que se esconde en las distintas plantas en canalizaciones hechas de acero inoxidable -en vez de PvC de plástico como había antes-. En esta mejora, también se han añadido unos "nuevos proyectores" -escondidos en un nuevo falso techo de pladur que sustituye al antiguo de escayola- que iluminan las distintas grandes áreas del recinto y que puede graduar la intensidad lumínica en cinco niveles para "adecuarlo a las distintas funcionalidades que tenga el ruedo".

Más allá de estos puntos, se han cambiado las luces y carteles de emergencia, se han pintado columnas y barandillas y se ha establecido "un nuevo sistema de detección de incendios" que permite monitorizar la plaza 24 horas. Unas mejoras que continuarán en el futuro. Según ha avanzado Mazzolari, se destinarán 1,5 millones de euros más a "ir haciendo distintas obras por sectores", unos progresos que -ha incidido- no implicarán un nuevo cierre de la plaza.