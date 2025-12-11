Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga EducaciónReivindicaciones profesoresEl tiempo en ValenciaHuelga médicosViolencia machista CatarrojaNovela SaguntPuente Massanassa-CatarrojaTerremotos CulleraViróloga VIH
instagramlinkedin
Historias que inspiran, encuentros que conectan

Sacha Kruithof, el próximo invitado del espacio cultural Urban Afterwork impulsado por Levante-EMV y Cervezas Turia

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de Cervezas Turia, presenta un ciclo de charlas mensuales centradas en el arte, la cultura y la gastronomía para fomentar la inspiración, el intercambio de ideas y el networking

Levante-EMV impulsa un nuevo espacio cultural Urban Afterwork

Levante-EMV impulsa un nuevo espacio cultural Urban Afterwork / ED

Eduardo Enric

València

El próximo invitado para el podcast en vivo URBAN afterwork es Sacha Kruithof (@sachakruithof), pilotari valenciano y holandés que viajó desde Orba hasta Nueva York para llevar el mundo de la pilota valenciana de forma internacional, teniendo su propio espacio en À Punt, estrenado en 2024, "SACHA A NOVA YORK".

Kruithof empezó a jugar cuando tenía 4 años, "golpeando la pelota contra la pared de mi vecino", en las calles de Orba (Alicante). A los 14 años consiguió 300 euros y empezó su carrera profesional. Él mismo se define como "un emprendedor y fiel embajador de mi tierra por todo el mundo".

Mi razón de ser como deportista va más allá de la competición, quiero inspirar y demostrar que, a través del deporte, se pueden conseguir grandes cosas a pesar de no tenerlo todo a favor

Sacha Kruithof

La pilota valenciana es un icono de nuestra tierra y un deporte que ha quedado a la sombra pero que se sigue manteniendo por la pasión de sus jugadores, por el impulso de pelotaris como Sacha Kruithof.

Sacha Kruithof frente al skyline de Nueva York

Sacha Kruithof frente al skyline de Nueva York / L-EMV

👉 Reserva aquí gratis tu plaza

Una tierra llena de planes

València respira arte, cultura y gastronomía por cada rincón. En un paseo por el centro histórico puedes encontrar muestras de arte urbano, monumentos y edificios históricos como el Micalet o la Lonja, o esculturas como la Fuente del Turia, en la plaza de la Virgen. También son muchos los museos que albergan desde las obras más clásicas y emblemáticas hasta propuestas más modernas y rompedoras. Se puede visitar el Museo de Bellas Artes, el IVAM, el Centro de Arte Bombas Gens o el Centre del Carme, entre otros muchos. Asimismo, el cap i casal es escenario de importantes eventos gastronómicos, musicales, de teatro o, incluso, de cine.

La agenda cultural y gastronómica de València es tan amplia que, para poder llegar a todo, no es suficiente con el fin de semana. Por eso, los planes afterwork se han popularizado cada vez más. Levante-EMV, con el impulso de Cervezas Turia, se ha querido sumar a la importante escena artística de la ciudad poniendo en marcha un espacio para descubrir, escuchar y conectar con el talento creativo valenciano, con una especial atención a los artistas más jóvenes y con propuestas innovadoras.

Para ello, se ha impulsado un ciclo de charlas mensuales, bajo el título de Urban Afterwork, en las que se reunirá a jóvenes talentos locales del arte, la cultura y la gastronomía, para fomentar la inspiración, el intercambio de ideas y el networking en un ambiente distendido. El formato será de podcast en vivo, conducido por la presentadora de Levante TV, Bea Carrascosa.

Artistas confirmados

Este afterwork cultural se inauguró el pasado 7 de octubre en La Fábrica de Hielo con uno de los artistas urbanos de la Comunitat Valenciana con mayor impacto a nivel nacional e internacional: Dulk (Antonio Segura)La segunda cita de estas charlas fue el 13 de noviembre con Joan Ruiz, creador de contenido gastronómico conocido por su cuenta de Instagram @esmorzaret y la tercera, el 2 de diciembre, la protagonizó la gran revelación de la música valenciana: la cantante La Maria (@lamariabs_).

Próximamente, tras la visita de Sacha Kruithof, la Fábrica del Hielo recibirá el 12 de febrero a la visual artist Julieta XLF, en cuyas obras habla a través del uso del color y el ritmo de las formas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents