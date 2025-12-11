Sacha Kruithof, el próximo invitado del espacio cultural Urban Afterwork impulsado por Levante-EMV y Cervezas Turia

El próximo invitado para el podcast en vivo URBAN afterwork es Sacha Kruithof (@sachakruithof), pilotari valenciano y holandés que viajó desde Orba hasta Nueva York para llevar el mundo de la pilota valenciana de forma internacional, teniendo su propio espacio en À Punt, estrenado en 2024, "SACHA A NOVA YORK".

Kruithof empezó a jugar cuando tenía 4 años, "golpeando la pelota contra la pared de mi vecino", en las calles de Orba (Alicante). A los 14 años consiguió 300 euros y empezó su carrera profesional. Él mismo se define como "un emprendedor y fiel embajador de mi tierra por todo el mundo".

Mi razón de ser como deportista va más allá de la competición, quiero inspirar y demostrar que, a través del deporte, se pueden conseguir grandes cosas a pesar de no tenerlo todo a favor Sacha Kruithof

La pilota valenciana es un icono de nuestra tierra y un deporte que ha quedado a la sombra pero que se sigue manteniendo por la pasión de sus jugadores, por el impulso de pelotaris como Sacha Kruithof.

Sacha Kruithof frente al skyline de Nueva York / L-EMV

Una tierra llena de planes

València respira arte, cultura y gastronomía por cada rincón. En un paseo por el centro histórico puedes encontrar muestras de arte urbano, monumentos y edificios históricos como el Micalet o la Lonja, o esculturas como la Fuente del Turia, en la plaza de la Virgen. También son muchos los museos que albergan desde las obras más clásicas y emblemáticas hasta propuestas más modernas y rompedoras. Se puede visitar el Museo de Bellas Artes, el IVAM, el Centro de Arte Bombas Gens o el Centre del Carme, entre otros muchos. Asimismo, el cap i casal es escenario de importantes eventos gastronómicos, musicales, de teatro o, incluso, de cine.

La agenda cultural y gastronómica de València es tan amplia que, para poder llegar a todo, no es suficiente con el fin de semana. Por eso, los planes afterwork se han popularizado cada vez más. Levante-EMV, con el impulso de Cervezas Turia, se ha querido sumar a la importante escena artística de la ciudad poniendo en marcha un espacio para descubrir, escuchar y conectar con el talento creativo valenciano, con una especial atención a los artistas más jóvenes y con propuestas innovadoras.

Para ello, se ha impulsado un ciclo de charlas mensuales, bajo el título de Urban Afterwork, en las que se reunirá a jóvenes talentos locales del arte, la cultura y la gastronomía, para fomentar la inspiración, el intercambio de ideas y el networking en un ambiente distendido. El formato será de podcast en vivo, conducido por la presentadora de Levante TV, Bea Carrascosa.

Artistas confirmados

Este afterwork cultural se inauguró el pasado 7 de octubre en La Fábrica de Hielo con uno de los artistas urbanos de la Comunitat Valenciana con mayor impacto a nivel nacional e internacional: Dulk (Antonio Segura). La segunda cita de estas charlas fue el 13 de noviembre con Joan Ruiz, creador de contenido gastronómico conocido por su cuenta de Instagram @esmorzaret y la tercera, el 2 de diciembre, la protagonizó la gran revelación de la música valenciana: la cantante La Maria (@lamariabs_).

Próximamente, tras la visita de Sacha Kruithof, la Fábrica del Hielo recibirá el 12 de febrero a la visual artist Julieta XLF, en cuyas obras habla a través del uso del color y el ritmo de las formas.