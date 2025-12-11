Premian a la periodista de Levante-EMV Begoña Jorques por su compromiso social y capacidad transformadora

¿Qué tienen en común una mujer migrante que salió adelante desde cero, un empresario que cede su tiempo para formar a personas en situación vulnerable, y un periodista que decide contar historias incómodas con humanidad? Todos ellos son constructores de una sociedad con valores. Y todos serán reconocidos este 18 de diciembre en Valencia, durante el evento CON VALORES Fest.

Organizado por la Incubadora CON VALORES, este festival celebra su cuarta edición con un objetivo claro: honrar a quienes hacen del emprendimiento social una herramienta real de transformación. En el centro del evento estarán los Premios CON VALORES, creados para visibilizar ejemplos de superación, voluntariado generoso y compromiso comunitario.

Cinco premios, cinco formas de transformar la realidad

Vanesa Cardozo, Emprendedora Resiliente, ha hecho de las circunstancias adversas una semilla de futuro para ella y su entorno. Vicente Sanchis, Mentor Generoso, lleva años guiando con vocación a quienes más lo necesitan. IEM, como Empresa Solidaria, abre sus puertas a la inclusión desde la acción, no el discurso. LQDVI (Lo Que De Verdad Importa), premiada como ONG Innovadora, pone emoción y sentido en la sociedad y a la periodista de Levante-EMV Begoña Jorques, como Periodista Comprometida, demuestra que contar verdades incómodas también transforma.

“Estos premios son un espejo de la ciudad que queremos: valiente, empática y capaz de construir desde lo pequeño”, afirma Melquiades Lozano, cofundador de la Incubadora CON VALORES. “No se trata de premiar por premiar, sino de dar luz a quienes ya están haciendo posible un modelo de sociedad más humano”, añade.

Más que un evento, una llamada a la acción

Incubadora CON VALORES lleva 6 años demostrando que el emprendimiento puede ser inclusivo, sostenible y profundamente humano. Acompañando a miles de personas en situación vulnerable, su modelo global basado en mentoría profesional, voluntariado empresarial y conexión con el propósito personal, ha sembrado esperanza donde antes había incertidumbre.

Ahora, con el CON VALORES Fest, la entidad busca no solo reconocer, sino inspirar a toda la ciudad a sumarse a este movimiento colectivo de transformación.