El actor valenciano Nacho Llàcer fallece en un accidente en Kenia

El actor valenciano Nacho Llàcer perdió la vida el pasado 2 de diciembre después de sufrir un accidente en Kenia, donde se encontraba de viaje con unos amigos, y permanecer varios días hospitalizado. Su hermano, Gaby fue el encargado de transmitir la trágica noticia en las redes.

"Siento mucho comunicaros que Nacho ha fallecido. A sus amigos y personas cercanas, muchas gracias por formar parte de su vida. No os merecéis enteraros así; lo sentimos mucho, pero no hemos encontrado otra manera de haceros llegar la noticia", escribió en Instagram.

El cuerpo sin vida de Llácer fue repatriado esta semana a España y el funeral se celebró el pasado miércoles en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero, de donde era parte de su familia.

"Estamos rotos"

La noticia ha causado una gran impresión en la escena cultural valenciana. "Adéu, Nacho. Sempre seràs part de nosaltres", lamentaba el proyecto Escena Erasmus de la Universitat de València en sus redes sociales. Sus compañeros de Peloki, una asociación artístico-cultural con sede en Almàssera y centrada en actividades de teatro, música, poesía y baile, le han dedicado un emotivo mensaje de despedida.

"Estamos rotos. Muy rotos. Nos ha dejado Nacho Llàcer, nuestro Mago de Oz, Sr. Conejo, Hado de Vainilla, Gato con botas, Adivino, y tantos y tantos personajes. Pero sobre todo, se ha ido una parte de Peloki, aunque siempre vas a estar con nosotros. El legado que dejas es tan grande como lo fue tu luz, tu humildad, tu talento, tu generosidad y tu amor hacia las artes escénicas y hacia los demás", lamentaban sus compañeros.

Inicios en el Escalante

Llàcer -que había estudiado en Escuela 2 de la Canyada- era un actor que se definía como "valenciano y vallisoletano" y que llevaba formándose y actuando desde los 15 años, cuando decidió que iba a dedicarse al mundo de las artes escénicas, según él mismo explicaba en su página web. "Empecé en el teatro Escalante de Valencia a los 15 años y desde que tuve claro que ese era mi futuro -recordaba-. Para tener perspectiva he querido probar muchas cosas con el objetivo de conseguir un método o 'arsenal de herramientas', ya que, al final, si eres consciente de lo que te rodea social y culturalmente, puedes adaptarte a todo para ser un intérprete más “creíble”".

"Desde entonces he desempeñado esta y otras labores relacionadas con el mundo audiovisual y del espectáculo mientras me sacaba la carrera de fisioterapia y el máster de terapia manual y osteopatía para artistas escénicos", añadía. En los últimos años estaba colaborando en Invictus Designs Productions (Víctor Marín) y en Producciones Kugo (Abraham Lacalle), y residía en Madrid.

Pese a su juventud -tenía 29 años- Llàcer tenía experiencia en el teatro musical, de calle e infantil, cuentacuentos, animación infantil y turística, teatro físico, máscara neutra, commedia dell’arte, voicecraft, esgrima escénica y deportiva, improvisación, circo, equitación, acting ante cámara, coaching actoral, dirección escénica, de casting y de vestuario y producción audiovisual.