Antonio Orozco actuará en el Roig Arena en octubre dentro de "La gira de tu vida”

Antonio Orozco volverá a hacer parada en València en su nueva gira de 2026. Y lo hará 'estrenándose' en el Roig Arena el próximo 17 de octubre de 2026. Así lo ha anunciado el recinto multiespacios valenciano en un comunicado en el que ha señalado que el cantante barcelonés, tras el éxito de “La gira de mi vida”, arranca una nueva etapa en su trayectoria en directo con “La gira de tu vida”. "El proyecto surge como una continuación natural de una propuesta que ha conectado con miles de personas a lo largo del último año. El nuevo tour sitúa al público en el centro del relato y reconoce la importancia que sus vivencias han tenido en el desarrollo de la carrera del artista", destacan desde el Roig Arena.

25 años de carrera

Durante 2025, Orozco ha revisado sus 25 años de actividad musical mediante un viaje personal e introspectivo sobre los escenarios. La respuesta del público -con más de 250.000 entradas vendidas-, motivó a plantear una evolución del concepto inicial: pasar de una mirada individual a una experiencia compartida.

Las canciones de Orozco han acompañado momentos del público, como inicios, despedidas, celebraciones o etapas de cambio. El catalán acumula más de un millón y medio de discos vendidos, un disco diamante, nueve discos de platino y un Premio Ondas al Mejor Artista en Directo, además de una nominación a los Latin Grammy. Además, ha ofrecido más de 3.000 conciertos en España, Europa y Latinoamérica, consolidándose como una de las voces más reconocibles del panorama musical español.

Conciertos en La Fonteta

Este pasado verano, Orozco ya actuó dos noches en La Fonteta. Previamente, en una entrevista con este diario, destacó que cuando empezó soñaba "que algún día podría elegir los sitios y lugares donde cantar. Y lo he hecho. También, el repertorio que podría interpretar y lo he hecho. Hay muchos sueños que se van amontonando por no haber alcanzado las metas, pero ya lo estoy logrando. En la Fonteta voy a cantar dos noches, quedan poquísimas entradas y casi me parece mentira, pero lo estoy consiguiendo". El Roig Arena será su siguiente etapa.