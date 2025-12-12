Carolina Otero presenta su nuevo libro "El día que dejamos de ver porno"
La obra acaba de recibir el premio València de Poesía en castellano 2025 y ha sido publicada por la editorial Hiperión.
“El día que dejamos de ver porno” se caracteriza por la desinhibición, el lirismo y una voz incisiva que, con una buena dosis de ironía, deja en evidencia el poder masculino y la asimetría con un lenguaje que rompe sintaxis y estructura y se extiende con brillantez durante todo el libro. La obra acaba de recibir el premio València de Poesía en castellano 2025 y ha sido publicada por la editorial Hiperión.
Carolina Otero Belmar (Valencia,1977) es licenciada en Filología Hispánica e Inglesa y profesora de Lengua y literatura en un instituto de educación secundaría, música y escritora.
La presentación y firma de libros tendrá lugar en la librería La Rossa (barrio de Benimaclet, Valencia), el próximo jueves 4 de diciembre, y la acompañará la también música y escritora Monty Peiró.
- Fallece un joven de 21 años sin hogar en pleno centro de València
- La Aemet emite una advertencia especial ante la llegada de una borrasca de gran impacto a la C. Valenciana: esto es lo que nos espera
- Los expertos confirman que los Peligni fueron los fundadores de València
- Y el híbrido 'salvó' a Ford Almussafes
- Huelga educativa en Valencia: Estas son las seis grandes reivindicaciones del profesorado
- El asesino machista de Catarroja: 'Mi chica está mala, le pasa algo. No se despierta
- Profesionales de todos los sectores rechazan empleos en Valencia por no poder pagar el alquiler
- ¿Por qué van los profesores valencianos a la huelga?