Carolina Otero presenta su nuevo libro "El día que dejamos de ver porno"

La obra acaba de recibir el premio València de Poesía en castellano 2025 y ha sido publicada por la editorial Hiperión.

Carolina Otero.

Carolina Otero. / ED

“El día que dejamos de ver porno” se caracteriza por la desinhibición, el lirismo y una voz incisiva que, con una buena dosis de ironía, deja en evidencia el poder masculino y la asimetría con un lenguaje que rompe sintaxis y estructura y se extiende con brillantez durante todo el libro. La obra acaba de recibir el premio València de Poesía en castellano 2025 y ha sido publicada por la editorial Hiperión.

Carolina Otero Belmar (Valencia,1977) es licenciada en Filología Hispánica e Inglesa y profesora de Lengua y literatura en un instituto de educación secundaría, música y escritora.

La presentación y firma de libros tendrá lugar en la librería La Rossa (barrio de Benimaclet, Valencia), el próximo jueves 4 de diciembre, y la acompañará la también música y escritora Monty Peiró.

