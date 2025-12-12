El centenario de Vicent Ventura deja cinco nuevos libros, cuatro de ellos inéditos

El centenario del nacimiento de Vicent Ventura se celebró a lo largo de 2024 con todo tipo de actividades, conferencias y charlas en torno a la figura de este periodista y político valenciano, que desarrolló un papel fundamental durante la Transición en la Comunitat Valenciana en favor de la democratización social y la normalización de las instituciones. Su contribución a las letras valencianas fue indispensable pero su figura no se recuerda tanto como debería. De ahí que, como un cierre simbólico, se haya organizado un acto en la Facultad de Filología de la Universitat de València para acercar su vida y obra a los futuros periodistas.

El acto, promovido por los profesores Rafael Roca, Nel·lo Pellicer y Francesc Pérez Moragón, tiene además un sentido especial porque se presentan cinco obras, aclamadas por los asistentes, entre los que había amigos y amigas que le conocieron así como una gran representación del periodismo valenciano.

De los volúmenes presentados, cuatro de ellos son inéditos y uno fue publicada en los 70, pero reeditada ahora por el centenario. En concreto, se trata de 'El País Valencià', publicado originalmente en torno a 1978, que él mismo editó en su momento y que ahora vuelve a estar disponible.

En el caso de 'L'ofici que em furtaren. La transició amb ulls de periodista', Ventura lo escribió y estaba listo para ser publicado pero finalmente se quedó en el cajón. Lo escribió a principios de la década de los 80 y que repasa y analiza los años 60 y 70 en la Comunitat Valenciana, el tardofranquismo que él mismo vivió y ahonda en la transformación social de los valencianos durante esta etapa. Se ha recuperado gracias al archivo personal del periodista y ha estado a cargo de Francesc Bayarri, reeditada por Alfos el Magnànim.

Mientras, el periodista Adolf Beltrán ha sido el encargado de coordinar la publicación de 'Paraules d'un demòcrata. Entrevistes 1960 - 1993', una recopilación de entrevistas que hizo Ventura y que fueron publicadas en diferentes fechas y ahora quedan unificadas en este libro a través de la editorial Afers.

'Vicent Ventura. Una vida per la llibertat', es otro de los volúmenes que van a ver la luz gracias al trabajo de Francesc Pérez Moragón, donde la fotografía y las imágenes adquieren un gran protagonismo como otro de los formatos clave para la crónica de la Transición española y que ha sido editado por la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

El profesor Nel·lo Pellicer ha sido el encargado de 'Vicent Ventura. Periodisme a contracorrent', que ha elegido y seleccionado textos escritos por el autor y que ha publicado la Universitat de Alacant.

Política y exilio

Vicent Ventura murió el 24 de diciembre de 1998 a los setenta y cuatro años. Nació en Castellón y cofundó el Partit Socialista del País Valencià y el sindicato CCOO del País Valencià. Socialista y nacionalista, participó en 1962 en una reunión de demócratas en Munich, que le costó el exilio en París y el confinamiento posterior en Dénia cuando el Franquismo le dejó volver a España. Allí estuvo recluido seis meses que no le impidieron seguir publicando sorteando la censura que la dictadura aplicaba sobre la libertad de expresión.

"Falta reivindicación, su figura no es suficientemente conocida y precisamente por eso celebramos este acto en la Universitat de València, con el firme propósito de que los estudiantes puedan acercarse a este personaje clave que sigue siendo muy desconocido", dice el profesor de Filología Rafael Roca.

Roca resalta la influencia y el papel destacado que Ventura tuvo en la democratización de la sociedad valenciana que despertaba del Franquismo, porque "ayudó en el restablecimiento de las instituciones valencianas y en asentar la democracia", explica.

Censura y opinión

Cuando regresó de París, su vuelta al periodismo valenciano no fue fácil, por lo que fundó una agencia de publicidad que le permitía seguir ganándose la vida pese a que su obsesión siempre fue la pertenencia a la comunidad europea, a través de artículos que escribió más tarde en Levante-EMV o La Vanguardia.

En 1995, Ventura recibió la Medalla de la Universitat de València, en un acto solemne celebrado en el Paraninfo de la Nau. La institución académica editó entonces una colección de artículos del periodista que se recopilaron en el libro 'Un home de combat'.