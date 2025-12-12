Cultura nombra a Blanca Camarena como nueva directora de Patrimonio

La Generalitat ha nombrado a Blanca Camarena como nueva directora general de Patrimonio en sustitución de Marta Alonso, que ejerce como secretaria autonómica de Cultura tras el cese la pasada semana de Pilar Tébar. Camarena era desde el pasado mes de marzo Jefa de Servicio de la Universidad Popular del Ayuntamiento de València, organismo autónomo que estaba presidido hasta ahora por la nueva consellera de Educación y Cultura, Carmen Ortí.

Abogada y funcionaria de carrera, Camarena ya había estado ligada a la Generalitat como jefa de Unidad del Servicio de Contratación en la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

De esta forma, el director general de Cultura, Miquel Nadal, es el único que se mantiene de momento en el área de Cultura de la Generalitat tras el traspaso del conseller José Antonio Rovira a Hacienda y el cese de Pilar Tébar como secretaria de Cultura. Rovira ha sido sustituido por Carmen Ortí y Tébar por Marta Alonso.