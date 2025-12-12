Música en directo, moda y arte: así es la feria urbana escondida en un parking de València
La Feria Urbana, organizada por La Ex, transforma un parking en un espacio multidisciplinar donde conviven moda, música y arte contracultural durante tres días
Este fin de semana se celebra una nueva edición de Feria Urbana, el encuentro entre moda, música y arte contracultural más grande de València que se celebra, además, en un conocido garaje de las afueras de València.
La promotora La Ex ha vuelto a organizar este encuentro que ha comenzado este viernes y se desarrollará hasta el domingo. El concepto va mucho más allá de ser un simple festival. Su metodología consiste en unir disciplinas convirtiendo un espacio habitual para coches en una galería, una pista de baile, una pasarela y un escenario a la vez. El evento se ha consolidado como un punto de encuentro para creadores, colectivos y amantes de la cultura urbana, ofreciendo una experiencia completa para todos los visitantes, enfocado sobre todo a la generación Z.
En concreto, la Feria Urbana se encuentra en el Centro Comercial Gran Turia, donde se podrá disfrutar de música en directo, tanto en formato de showcases como en dj sets, mientras diseñadores y escuelas de moda como Barreira y EASD, junto con marcas vintage, presentan sus colecciones en desfiles que recorrerán el parking transformado en pasarela. Más de 70 marcas participarán en la pop-up de la feria, ofreciendo moda, accesorios y artesanía local para todos los gustos.
La danza urbana también tendrá su espacio, con la actuación de Stylos Dance Academy, que llenará de energía y movimiento el recinto. Además, la feria contará con cuatro espacios de exposiciones artísticas, incluyendo la muestra del Centro Cultural Juby, una colectiva promovida por LA EX y otra organizada por la asociación sin ánimo de lucro Share Your Sketch, que acercará la creatividad al público.
El evento también incluirá un espacio de servicios innovadores, donde los asistentes podrán disfrutar de cortes de pelo, diseño de uñas, gemas dentales y otras propuestas interactivas. Para completar la experiencia, habrá una zona de terraza y recreativos con activaciones pensadas para todos los públicos, convirtiendo la Feria Urbana en un espacio versátil y participativo.
Durante los tres días de duración, la Feria Urbana reunirá a más de 100 artistas, ofreciendo una programación diversa que celebra la cultura urbana en todas sus formas. Este evento demuestra que un parking puede ser mucho más que un lugar para aparcar: puede convertirse en un punto de encuentro cultural, creativo y lleno de vida.
