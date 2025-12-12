Entre flores y drones: Fausto Agustín explora la relación entre la naturaleza y la tecnología

València se prepara para acoger el regreso de Fausto Agustín a la escena expositiva con 'Ejercicio de Adaptación Constante', que se inaugura este viernes 12 de diciembre en Filtre Centre Expositiu. Tras más de una década sin presentar un proyecto propio, el artista ofrece una muestra que condensa años de investigación, experimentación técnica y evolución conceptual.

La exposición propone un diálogo entre lo natural y lo tecnológico. Flores, insectos y otros elementos orgánicos conviven con drones y una estética post-internet que reconstruye un imaginario de nuestra “naturaleza contemporánea”. Según Agustín, las piezas reflejan mundos que se buscan, se enfrentan y conviven sin tocarse, generando estados de tensión dentro del espacio expositivo.

El origen del proyecto se remonta a un viaje a Ucrania en 2019, donde el artista quedó impactado por el arte funerario repleto de flores y símbolos. Con la guerra ya en curso, su atención se desplazó hacia la presencia de nuevas tecnologías bélicas, como los drones, que coexisten con elementos de conflictos de más de un siglo de antigüedad. De ese cruce surge la poética perturbadora que vertebra la muestra: drones que “polinizan” las flores de los muertos.

Fausto Agustín presenta su trabajo en solitario en Filtre Centre Expositiu. / FCE

Entre lo digital y lo impreso

La exposición está compuesta por 15 obras que incluyen pinturas digitales impresas en metacrilato sobre bastidor de aluminio, cuya superficie brillante recuerda a la luminosidad de una pantalla, junto a instalaciones, videoarte y serigrafías. Destacan especialmente las texturas tridimensionales de flores y drones trasladadas al plano bidimensional, que funcionan como eje conceptual del proyecto.

Flora, de Fausto Agustín en Filtre Centre Expositiu. / FCE

Agustín lleva años trabajando en algunos de los elementos de la muestra, aunque la ejecución final se centra en 2025. Su proceso creativo ha explorado soportes, cuestionado el lenguaje visual contemporáneo y experimentado con nuevas herramientas digitales, principalmente software 3D, redefiniendo así su práctica pictórica.

Con una trayectoria que incluye exposiciones individuales como 'Who the fuck is the author?' (La Mona Checa, Madrid, 2010) y '333' (Facultad de Bellas Artes de Cuenca, 2012), así como varias colectivas en España e Irlanda, 'Ejercicio de Adaptación Constante' marca un punto de inflexión en su carrera. Tras años dedicado a trabajos comerciales y apenas tres colectivas en la última década, este proyecto supone un retorno sólido a la producción artística personal.

“Es a la vez una continuación y una ruptura”, afirma Agustín, quien define la exposición como un manifiesto visual de su evolución y de las inquietudes que lo han acompañado durante los últimos diez años. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 11 de enero de 2026, en el horario comercial de Filtre Centre Expositiu.