Televisión
Inés Ballester vuelve a À Punt
La periodista valenciana estrenará el día 28 de diciembre un espacio de entretenimiento y entrevistas titulado 'En casa d'Inés'
M. V.
À Punt estrena un nuevo programa protagonizado por la periodista valenciana Inés Ballester. 'En casa d’Inés' comienza el domingo 28 de diciembre a las 21.30 horas y es un espacio de entretenimiento, cálido y cercano, que ofrecerá entrevistas, tertulias, diversión y también sorpresas.
Por casa de Inés Ballester pasarán personalidades y rostros del panorama local y nacional cada semana.
En el primer programa la anfitriona recibirá la visita del tres veces campeón del mundo de magia, el castellonense Yunke, quien llegará acompañado del mago Jandro, otro de los ilusionistas valencianos que triunfa más allá de la Comunitat Valenciana.
Con Francis Montesinos, el programa tirará de archivo y se dejará llevar por las emocionantes historias de su vida nunca contadas hasta ahora.
También habrá magia en la cocina de la mano del valenciano y chef con una estrella Michelín Alex Vidal, así comoel creador de las vajillas más boyadas de la historia, el alcoyano José Miguel Piñero, y la aparición sorpresa de un personaje inesperado que romperá todos los esquemas.
