Óbito
Muere el actor Adolfo Fernández, conocido por 'Águila roja', 'Amar es para siempre' o 'Machos alfa'
Su trayectoria incluye, además, un extenso trabajo en cine y, especialmente, en teatro, ámbito en el que destacó tanto sobre el escenario como en la dirección
NTM
El actor, productor y director teatral Adolfo Fernández ha fallecido este viernes a los 67 años en su domicilio de Perales de Tajuña (Madrid) a causa de un cáncer. Aunque era natural de Sevilla, Fernández se trasladó a Bilbao a los cuatro años, ciudad a la que siempre estuvo vinculado.
Fernández alcanzó gran popularidad televisiva gracias a series como 'Policías, en el corazón de la calle'; 'Los 80'; 'Águila Roja' —donde interpretó a una suerte de mentor del protagonista—; 'B&b'; 'La noche más larga'; 'Amar es para siempre' o 'Machos alfa'.
Figura clave del teatro contemporáneo
Su trayectoria incluye, además, un extenso trabajo en cine y, especialmente, en teatro, ámbito en el que destacó tanto sobre el escenario como en la dirección. Junto a su esposa, la actriz y directora Cristina Elso, impulsó numerosos montajes de autores contemporáneos españoles desde su compañía K Producciones, consolidándose como una figura clave del teatro actual.
