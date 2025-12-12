El pintor valenciano Pepe Royo dona su obra 'Mítica' al Ateneo Mercantil

"Los cuadros continúan su vida después de pintarlos, son independientes, pero con esta obra he tenido que definir su destino: tenía que quedarse en València, rodeada de la luz que representa, como un símbolo de lo que somos". Con estas palabras, el artista valenciano Pepe Royo ha anunciado este viernes que donará su obra 'Mítica' al Ateneo Mercantil, convirtiéndose así en parte permanente de la pinacoteca de la entidad. Una institución que, en palabras del propio pintor, "es un icono de nuestra cultura para todos los valencianos y para mí, además, es un lugar emblemático que acompaña los recuerdos de mi ciudad. Sin duda, ‘Mítica’ ha encontrado su hogar".

El acto de entrega de la pieza, un óleo sobre lienzo, de 100 x 100 cm, se llevará a cabo el próximo 18 de diciembre en el Teatro Ateneo. Una cita, que coincidirá con la gala de Navidad de la institución cultural, que para el artista también será un punto de partida. Porque a sus 84 años y tras más de tres décadas con una presencia continuada en museos y galerías fuera de nuestras fronteras, Royo 'regresará' a la 'terreta'.

Un año después de exponer en València

Será el siguiente capítulo en la tierra que le vio nacer. El último, sin ir más lejos, fue a inicios del año pasado cuando algunas de sus obras -marcadas por la luz, el color y con la mujer como gran inspiración- se expusieron en un lugar tan poco habitual como una joyería. Fue en la Vicente Gracia, en la céntrica calle de la Paz, dónde nueve cuadros del pintor compartieron espacio con creaciones del joyero y con la música de Josué Vergara en lo que supuso el primer desembarco en 15 años del pintor en València. Vergara, además, también preparó un corto sobre el pintor que -como destacó a este diario- se realizó por "la necesidad de dejar una huella, esos testimonios de Pepe no se pueden quedar en mí o en su obra".

El pintor valenciano, Pepe Royo. / Levante-EMV

Ahora, en este regreso, Royo llevará a cabo varias exposiciones en instituciones y museos de prestigio, entre ellas la que comenzará el próximo 23 de marzo -hasta el 12 de abril- justamente en el Ateneo Mercantil de Valencia.

Formación y trayectoria

Tras una formación -en los que se vio influenciado por las obras de Goya, Vermeer o Velázquez- que le llevó a recorrer los principales museos del mundo, la trayectoria expositiva del artista dio comienzo en las principales ciudades de España y de Europa, desde Londres a Ginebra pasando por Lisboa y Bruselas. "Pronto su estilo cautivó también al mercado japonés, donde expuso en Tokio, Osaka y Nagoya, así como más tarde en Latinoamérica. Sin embargo, ha sido su éxito en Estados Unidos el que lo ha consolidado como una figura artística de referencia, con exposiciones en San Francisco, Nueva York, Washington, Boston, Miami o Chicago, entre otras", explican desde el Ateneo.

En nuestro país, Royo -cuya obra está marcada por la esencia de Pierre-Auguste Renoir y Joaquín Sorolla- ha pintado retratos para presidentes y altos magistrados del Tribunal Supremo español, así como para destacadas personalidades de la aristocracia e incluso el retrato de Su Majestad Don Juan Carlos I destinado a la Embajada de España en Japón.