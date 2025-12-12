Ricard Camarena, Isabel Sanchis, Ángeles López Artiga y Magüi Mira, Premios al Mérito Cultural ‘Ciutat de València’

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes la concesión de la IV edición de los premios al Mérito Cultural Ciutat de València. Según la decisión del jurado, presidido por el concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno, las personas destacadas en la convocatoria de 2025 son el cocinero chef Ricard Camarena, la diseñadora de moda Isabel Sanchis, la compositora música y pedagoga Ángeles López Artiga, y la actriz y directora de teatro Magüi Mira.

El propio Moreno, portavoz también del gobierno local, ha recordado en un comunicado que la convocatoria Premios al Mérito Cultural Ciudad de València reconoce a personas físicas o jurídicas vinculadas a la ciudad que hayan destacado en cualquier disciplina cultural. Los galardones son honoríficos y las personas ganadoras reciben un trofeo como homenaje a su labor y la calidad de sus aportaciones al ámbito cultural valenciano y general.

Los méritos

Tal como se señala en el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local, se reconoce a Ricard Camarena “por ser uno de los grandes cocineros de la gastronomía contemporánea, un creador que ha convertido València en un punto de referencia culinaria internacional”. “Su cocina nace del territorio, del producto y de una sensibilidad única para transformar la huerta, el mar y la tradición en experiencias llenas de armonía, emoción y verdad”.

El Premio al Mérito Cultural Ciutat de València IV edición 2025 a la diseñadora de moda Isabel Sanchis reconoce su capacidad para “combinar la tradición artesanal con la modernidad, consolidando su trayectoria como un referente del diseño femenino, sofisticado y atemporal. Sus creaciones buscan ensalzar la silueta femenina mediante volúmenes, bordados exclusivos y un patronaje meticuloso, con una cercanía más propia de la alta costura que del prêt-à-porter”.

Por su parte, el Premio al Mérito Cultural Ciutat de València IV edición 2025 otorgado a Ángeles López Artiga señala que es “una de las creadoras y pedagogas más destacadas de la música valenciana contemporánea”. “Su trayectoria –se subraya- extraordinaria tanto por su amplitud como por su impacto cultural, la sitúa como una figura imprescindible en la vida musical de València y de España”.

Finalmente, la actriz y directora de teatro Magüi Mira, Premio al Mérito Cultural Ciutat de València IV edición 2025, a Magüi Mira, es destacada como “una de las figuras más sólidas y versátiles de la escena española, capaz de dejar una huella profunda tanto delante como detrás del escenario. Su trayectoria, marcada por la valentía artística y la curiosidad intelectual, ha consolidado una obra que dialoga con el público desde la emoción, la lucidez y un compromiso absoluto con la verdad del personaje y la potencia del relato”.

Un "orgullo"

Juan Carlos Caballero ha felicitado a las personas reconocidas en esta IV edición, y ha asegurado que “todas, en cada uno de sus ámbitos, son reconocidas a nivel local y nacional, y exportan la imagen de la ciudad y la comunidad dentro y fuera de nuestras fronteras”. “En cada uno de los ámbitos a los que representan y de los que vienen son un orgullo nacional y, si me permiten, un orgullo local de València”. “No muchas veces se reconoce a las personas lo suficiente en su propia ciudad, en su propia casa –ha subrayado- y con estos premios al Mérito Cultural, lo que pretendemos ya no es solo apoyar la cultura de nuestra ciudad y darle la posición y el lugar que merecen, sino además visibilizar a las personas que son referentes”. “Queremos reconocerlos aquí, en su ciudad; que sientan el cariño, el apoyo y el orgullo que siente su ciudad de tenerlos”.