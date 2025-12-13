Aromas y olores

Imagino que ya sabrán ustedes que la memoria olfativa suele ser más potente y duradera que la visual porque los olores tienen una conexión directa y privilegiada con el sistema límbico del cerebro, el centro de las emociones (la amígdala) y la memoria a largo plazo (hipocampo), lo que provoca recuerdos más vívidos, intensos y emocionales, casi como un «recuerdo proustiano» (¿recuerdan ustedes las famosas magdalenas de Proust?, pues eso).

En mi caso hay aromas que me retrotraen de inmediato a mi infancia, como el de la hierba recién cortada o el del jabón de La Toja. Otros como las violetas me recuerdan a mi abuela materna, el de madera e incienso al perfume que usaba mi padre (Eau Noire de Dior), o el de las panochas a mi infancia en El Perelló.

Los olores son un arma poderosa que nos enfrenta a recuerdos agradables, pero también amargos. Es importante saber elegir aquel aroma que nos va a envolver y que llevaremos como un estandarte frente a los demás. Aromas demasiado dulces o empalagosos, no me gustan. Prefiero aquellos más empolvados, o incluso con matices orientales.

La nueva fragancia que ha creado Francis Montesinos, Alma y fuego, en su nombre lo dice todo. El diseñador e icono de la modernidad, ha querido lanzarse al mundo de la perfumería con un perfume como es el, valenciano, lleno de lirismo y presencia permanente.

Con notas a mandarina verde, melocotón y pimienta rosa, un corazón de azahar y maracuyá, y un fondo de cacao tostado, ámbar, almizcle y pachuli, es sin duda una fragancia llena de la luz del Mediterráneo, sensual y muy llevadera.

Quisieron acompañar a Francis en una tarde llena de maravillosos aromas amigos como mi querido (y siempre guapísimo) Javier Alberni, Oscar Pimentel, César Montesinos, o Josep Lozano.

Si de aromas hemos hablado, ahora me gustaría hacerlo de olores, los de la esencia de trementina, el aguarrás, o los oleos que componían la exposición 'El vicio y la Virtud' de Jesús Arrúe, en la Galeria CLC Arte. Otro título que sin duda nos desvela qué van a poder encontrar ustedes en este recorrido emocional, y que podrán disfrutar en la galería hasta el próximo 14 de enero.

Un recorrido que sin duda repasa aquellas figuras que marcaron su adolescencia, con una serie de retratos inéditos de figuras tan conocidas como Kurt Cobain, Marilyn Monroe, Robert Johnson, Kate Moss, Amy Winehouse, Bob Dylan, o David Bowie (¿a quién no le ha marcado Bowie?), y en los que explora el tema de la tensión constante entre la belleza y la fragilidad, con una propuesta brillante y que explora las luces y sombras de lo humano.

Volví a saludar allí a Fiona Ferrer tras haberla visto por última vez con su colección de Snoopy, y que iba del brazo de Mariángeles Redondo y Alicia Ors. También quisieron visitar la exposición Esther Pastor, Cristina Gómez, la modelo Lucía Aparicio, Rosa Ortega, Miguel Valdecabres, Rafa Fergom, Matias Leal, Juan Mcharthy, Jesús Gómez, y Enrique Romero.

El palacio de Malferit acogió la que sin duda ha sido una de las veladas de este mes, con la celebración de los 35 años de la Clínica Navarro Viana, que reunió a lo más granado de Valencia, y fue conducido por la presentadora Carmen Alcayde, siempre simpatiquísima. Bajo el lema ‘35 años de belleza natural, ciencia y confianza’ (lema inteligente para mi) el evento sirvió para simbolizar el relevo generacional de un proyecto familiar que creció hasta convertirse en el referente que es hoy, con Mercedes Navarro Viana a la cabeza, y sirvió para presentar al equipo médico liderado por el Dr. Federico Becker.

Fue una auténtica marea de personas las que asistieron, como Begoña Camps, Eva Alapont, y Juana Camps, que coincidieron en la elección de pieles para protegerse del frío de la tarde. Macuchi Dominguez iba acompañada de Diana García, Paloma Zaragoza, Alexander Parushcke, Ricardo Albiol y Juan Fernando Juste.

Maguy Alonso, Victoria Aznar, Verena Stohr, Marta Maillo de Aguilera, María Pérez Cospedal estuvieron hablando muy animadamente con el Dr. Becker, que iba sobrio y elegante con traje oscuro y camisa blanca.

La diseñadora de joyas Salomé Corell fue acompañada de Leticia Ibañez, Blanca del Portillo y Sara López. Otra habitual de estos eventos es Eva Marcellán, que iba con Patricia Cerveró, Lorena Oliver, Paula Bernal, Elena Ravello, y Arancha Pérez-Pous.

Una noche sin duda muy concurrida, y donde todos quisieron aplaudir y celebrar la labor en cirugía y medicina estética que la clínica ha llevado adelante durante todos estos años. Yo no puedo más que darles mi más sincera enhorabuena, una clínica que dura tanto tiempo es porque algo estarán haciendo bien.

Premios a la agricultura y el deporte

Y otros que también lo están haciendo sin duda muy bien, son los premiados de la VII Edición de los Premios Ilustres, que cada año celebra La Sociedad Valenciana de Agricultura y Deporte (RSVAD). Estos premios reconocen la importante labor de empresas, profesionales e instituciones a favor de la agricultura y el deporte (señas de identidad de la Sociedad) y que en este 2025 han querido reconocer a la Asociación Pesca del Rall de Pinedo, la Inter agrupación de Fallas de Valencia, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante, o la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunidad Valenciana (FECOAV).

El presidente del Casino, Manuel Sánchez Luengo, quiso recordar que los premios nacieron con el propósito de reconocer a quienes, con pasión y compromiso, contribuyen al progreso de la sociedad desde la responsabilidad, la ética y la cooperación. Estuvieron allí presentes Vicente Lafuente, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio, Eva Blasco presidenta de la Confederación Empresarial Valenciana y Alberto Ara, presidente de ATA. También Cristobal Aguado, Paco Alós, Francisco Sáez Mateo, Fernando Manjón, Maribel Molins, Mariángeles Ramón, Yuri Agyuilar, Juan Broseta, Pablo Fominaya, Lluis Bertomeu, Fernando Ferrando, o Raquel Aguilar.

También en el Casino de Agricultura se llevó a cabo el ropero solidario a favor de FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras), y en cuya inauguración estuvieron Maria Veiga, Purificación Mora, Nuria Puchalt, Ana Puchades, Mayrén Beneyto, Francisca Cebrián, Mari Carmen Martínez y Lucila Talensa.

Me gustaría terminar con la nota cultural de la semana, que es dar una enorme enhorabuena a la Librería Ramon Llull porque han recibido el Premio Librería Cultural 2025. Francisco Benedito, Almudena Amador y Óscar Brox al frente de la librería, han sido destacados por su labor dando espacio a otras literaturas (revistas de arte, teatro y cine), organizando actividades en distintos formatos (monográficos, clubs de lectura, etc.), e implicando a todos los agentes de la cadena del libro. Sin duda una labor encomiable y que espero que anime a muchas más personas a acudir a comprar sus libros a estas pequeñas librerías, que tanto amor por los libros y la cultura esparcen por el mundo.