Carmen Ortí completa el equipo de Cultura de la Generalitat con Blanca Camarena como directora general de Patrimonio

Carmen Ortí ha completado el equipo con el que dirigirá a partir de ahora la cultura pública de la Generalitat. Una etapa que la nueva consellera ha iniciado queriendo marcar una clara distancia estética con su antecesor, José Antonio Rovira, y acudiendo para ello en su primera semana de ejercicio a la inauguración de dos exposiciones en el Museo de la Ciudad y el Centre del Carme, y al estreno de la ópera “Luisa Miller” en el Palau de les Arts.

“Con su presencia en su primera semana al frente de este Departamento, la consellera ha querido visibilizar su apoyo a la cultura de la Comunitat Valenciana y su voluntad de trabajar por el sector cultural”, recalcaba la conselleria de Cultura en un comunicado en una nota sobre la visita de Ortí a la ópera valenciana, un espacio que su antecesor no visitó en su año y medio al frente de la conselleria.

Nadal sigue en su sitio

Con el nombramiento ayer de Blanca Camarena como nueva directora general de Patrimonio, Ortí puede contar ya con los principales responsables culturales de su conselleria. Camarena sustituye a Marta Alonso, que es desde la pasada semana la nueva secretaria autonómica de Cultura y Patrimonio en sustitución de Pilar Tébar.

Por su parte, al frente de la dirección de Cultura sigue estando Miquel Nadal, el único que -al menos de momento- repite el mismo cargo que en la etapa de Rovira. De hecho, en el Diario Oficial de la Generalitat del pasado viernes5 de diciembre figuraba tanto su cese como director general de Cultura motivado por el cambio de conseller, como su nombramiento de nuevo en el mismo cargo.

Fichaje personal

Tanto el director Rovira como la secretaria autonómica Alonso provienen de la anterior etapa de la conselleria. No es el caso de Camarena, que es un fichaje personal de Ortí. Camarena era desde el pasado mes de marzo Jefa de Servicio de la Universidad Popular del Ayuntamiento de València, organismo autónomo que estaba presidido hasta ahora por la nueva consellera de Educación y Cultura. Abogada y funcionaria de carrera, Camarena ya había estado ligada a la Generalitat como jefa de Unidad del Servicio de Contratación en la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Falta ahora saber si estos van a ser los únicos cambios en el área de Cultura de la Generalitat para los dos años que -en principio- restan de legislatura o si la nueva consellera va a aprovechar para modificar la dirección de entidades ligadas a su gestión como el Institut Valencià de Cultura (IVC), que actualmente dirige Álvaro López-Jamar y que ha recibido gran parte de las críticas de los profesionales de la cultura valenciana, o el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, que tiene a Nicolás Bugeda como gerente pero sigue carenciendo de responsable artístico tras la renuncia a principios de este año de Vicente Samper, que estaba ejerciendo esta responsabilidad de forma interina.