Gonzalo Pinillos, a por una victoria 'de cuento' en Eurovision Junior 2025

'Everything is possible' (Todo es posible). Son las palabras -esperemos que premonitorias- que este sábado resonarán con fuerza en el Pabellón de Gimnasia de Tiflis (Georgia), escenario en el que Gonzalo Pinillos buscará la segunda victoria para España en Eurovision Junior once años después de que María Isabel conquistara el certamen con su ya emblemático 'Antes muerta que sencilla'. El joven madrileño, de 14 años, busca brillar en la vigesimotercera edición del festival con una actuación llena de magia y energía, la misma que transmite su tema 'Érase una vez' (Once Upon a Time), una oda al placer y las posibilidades que ofrece la lectura plagada de referencias a personajes y lugares con los que hemos crecido, de Obélix a Peter Pan, pasando por Narnia u Oz.

Países participantes

Con una escenografía en los que los libros y las historias tienen un rol imprescindible, la propuesta española -dirigida artísticamente por Juan Sebastián y en la que Pinillos compartirá escenario con dos jóvenes bailarines, Alexander y Daniela- se medirá desde las 17 horas -y que se podrá ver en La 1- a otras 17 candidaturas. Al frente de todas ellas estará el país anfitrión -dominador en solitario del JESC con cuatro victorias, la última el año pasado en Madrid, y dos segundos puestos desde su debut en 2007- representado esta vez por Anita Abgariani y su 'Shine Like a Star' (Brilla como una estrella), pero también otros gigantes del festival de los más pequeños como Francia, país que a diferencia del certamen 'senior' -donde llevan sin triunfar desde 1977- ha visto como se llevaban tres (2020, 2022 y 2023) de las últimas cinco ediciones. En esta ocasión, será Lou Deleuze y su 'Ce Monde' -una emotiva balada con parecidos más que razonables al 'Voilà' de Barbara Pravi- la propuesta gala.

Otros vencedores en la historia de Eurovision Junior como Polonia, Ucrania, Malta e Italia también estarán sobre el escenario de Tiflis dentro de una contienda siempre más abierta a las sorpresa -entre otras variables, España y el resto de países pueden votar por su propio representante desde este viernes- y, sobre todo, más amable por la temprana edad de los participantes. Azerbaiyán, Croacia, San Marino, Armenia, Irlanda, Países Bajos, Macedonia del Norte, Portugal, Chipre y Albania son el resto de propuestas de una edición en la que Reino Unido o Alemania han declinado estar y en la que España actuará en el puesto 14. Una votación mixta entre jurado (50 %) y público (50 %) será la encargada de designar al triunfador de la tarde.

Sandra Valero, durante su actuación en 2023 en Eurovision Junior. / Levante-EMV

A la espera de saber el resultado final de Gonzalo este sábado, el segundo puesto de la valenciana Sandra Valero en 2023 con 'Loviu' -solo superada en Niza por el Cœur de Zoé Clauzure- sigue siendo el mejor resultado cosechado por España desde su regreso al certamen infantil en 2019. El segundo mejor resultado de esta nueva época, curiosamente, también tiene aroma valenciano. No en vano, en ese año prepandemia, fue Melani García y su 'Marte' quién llevó a España al podio eurovisivo de nuevo.

Adiós a Eurovision senior

Este festival, sin embargo, llega tan solo unos días después de que España -junto a Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia- hayan renunciado a participar en la próxima edición del certamen senior, cita que se dará en Viena en mayo de 2026 y en la que RTVE ha rechazado su presencia debido al apoyo a la continuidad de Israel por parte de la Unión Europea de Radiofusión (UER) pese al genocidio en Gaza.