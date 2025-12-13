La última función de Héctor Alterio en València: "El exilio fue duro; pensar que no podíamos volver a Argentina..."

El actor argentino Héctor Alterio ha fallecido hoy a los 96 años. La noticia ha pillado por sorpresa a propios y extraños puesto que nadie podía intuir hace apenas dos meses, cuando el intérprete recaló en València dentro de su gira por España, que su fin estaba tan próximo.

Alterio estuvo en València tres días, del 10 al 12 de octubre pasado con 'Una pequeña historia', un monólogo de 90 minutos en el que repasaba su vida y que ponía sobre el escenario del Teatro Talia de València.

A la capital del Túria, Héctor Alterio llegó con el equipaje lleno de poesías, recuerdos y música. A su lado estaba el pianista Juan E. Cuacci, junto al que el actor argentino rememoró el amor, la risa y el exilio de su país natal.

En su monólogo recitó tangos y desentrañó vivencias, recuerdos y emociones entre textos de León Felipe, Borges, Cátulo Castillo, Piazzolla, Horacio Ferrer, Hamlet Lima Quintana y Eladia Blázquez. Antes, concedió una entrevista a Levante-EMV para hablar de la que, sin saberlo, iba a ser su última función en València. Es esta:

Alterio, en 'Una pequeña historia'. / Jesús García Serrano

Su última entrevista en València

En 1974 el actor argentino Héctor Alterio viajó a España para presentar su película 'La tregua'. Cuando quiso volver a su país natal, ya no había aviones de regreso, debido a la situación política de Argentina. "Madrid actuó de cárcel, aunque, también de salvación. Buenos Aires era el paraíso perdido con el que soñaba", dice horas antes de estrenar en el Teatro Talia 'Una pequeña historia'.

"En 'Una pequeña historia' [con dramaturgia de Ángela Bacaicoa, su compañera de vida] cuento cosas bonitas pero también tristes, como esos momentos de gran confusión que, por suerte, ya pasaron", dice el veterano artista. Sobre esas luces y sombras asegura que "pienso en el nacimiento de mis hijos, pero el exilio fue duro. Pensar que no podíamos volver a Argentina…"

Con 96 años cumplidos no parece darle importancia a las décadas que lleva subido en los escenarios. "Soy actor", dice con una normalidad pasmosa. "Esta ha sido y es mi forma de ganarme la vida". Y, además, hasta se atreve con el tango: "El tango lo es todo y me ha acompañado en cada etapa. Todo está en el tango: lo bueno, lo malo, el amor, el desamor...", asegura.

La humildad de los grandes no se salta al patriarca de los Alterio (sus hijos Ernesto y Malena también son actores). Y para muestra el título de esta obra. ¿Una pequeña historia? "Diría que siempre me ha dado bastante vergüenza el ego del actor. Aunque vete a saber. Igual soy tan vanidoso que digo que no lo soy", dice al respecto.

Héctor Alterio, en el escenario, en València. / Jesus García Serrano

Debut en 1948

Su debut en los escenarios fue en 1948. Desde entonces, su vida ha sido la actuación. "Me ha dado la posibilidad de expresarme. No tengo otra. Para mí actuar y los escenarios han sido una búsqueda incesante de la verdad".

Casi 80 años desde aquella primera obra, aún nota mariposas en el estómago cuando está entre bambalinas antes de poner un pie en el escenario. "No son como antes, pero siempre están ahí y avisan de que comienza algo nuevo", explica.

Argentino de nacimiento, con raíces italianas y residente en España desde 1975, Héctor Alterio es el intérprete en activo más veterano de la escena. Desde su debut teatral ha participado en innumerables proyectos de teatro, cine y televisión, y en 2003 recibió el Goya de Honor por toda una vida dedicada a la cultura.