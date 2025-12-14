Aplazado el concierto de Manolo García en Les Arts

Debido a la situación de alerta roja y ante las recomendaciones de los servicios de emergencias, se ha aplazado el concierto de Manolo García en el Auditori Palau de les Arts. La nueva fecha elegida para celebrar este concierto es el domingo 25 de enero de 2026 a la misma hora (20:00h) y en el mismo recinto (Auditori Palau de les Arts). Las entradas adquiridas para el 14 de ude 2025 serán válidas para la nueva fecha (25 de enero de 2026) sin necesidad de realizar ninguna gestión adicional por parte del cliente. La organización, hasta el 28 diciembre, devolverá el dinero a quien no pueda acudir en esa nueva fecha.

El 8 de junio de 2024, y por causas similares, Manolo García ya se vio obligado a suspender su concierto en Valencia.

Drapaires Poligoneros

Manolo García acudía para presentar en directo Drapaires Poligoneros, un último álbum compuesto por 15 canciones. La idea del músico y compositor es hacer hincapié, por supuesto, en estas nuevas canciones, a la vez que una revisión concienzuda de su primer disco en solitario, Arena en los bolsillos, con el que conquistó a miles de personas y que, desde su lanzamiento en 1998, ha superado el millón de copias físicas vendidas y fue galardonado con dos Premios Amigo y tres Premios de la Música. Como no podría ser de otra forma, también habrá espacio para repasar algunos de sus éxitos más celebrados.Cuando se cumplen dos décadas de su trayectoria en solitario, Manolo García sigue escribiendo nuevas páginas en la historia de la música, con la misma fuerza creativa y pasión que lo han acompañado desde sus primeros acordes.