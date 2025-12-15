Las canciones de Glamour y Comité Cisne reviven en memoria de Luis Badenes

El árbol genealógico del rock está lleno de millones de ramas que -salvo casos excepcionales de fidelidad a un nombre o a una condición- van conectando estilos y artistas hasta formar una maraña musical tan sugestiva como difícil de desentrañar. La escena musical valenciana tampoco se ha escapado de esta realidad, como demuestra la historia que hay detrás del concierto que se celebrará el próximo 26 de diciembre en la sala Moon.

Para entenderlo hay que viajar al año 1980, cuando Glamour nacía de la fusión de La Banda de Gaal -en la que militaban el cantante Luis Badenes, el bajista Remy Carreres y el teclista José Luis Macías-, y Doble Zero, donde tocaban el batería José Payá y el guitarrista Adolfo Barberá. Un grupo de rockeros fascinados por Bowie, Lou Reed, Roxy Music o Magazine, pero abiertos a experimentar con sintetizadores monofónicos, rototoms, cajas de ritmo, secuenciadores y toda la parafernalia electrónica del momento.

Comité Cisne. / L-EMV

Los primeros "modernos"

“Glamour fue uno de los primeros grupos modernos en España -explica Macías a Levante-EMV-. Veníamos después de los grandes de los sesenta y de un rock duro que era bastante continuista. Nosotros queríamos algo fresco, algo distinto, como lo que ya estaba pasando en Inglaterra a finales de los setenta”.

En noviembre de 1981 Glamour publicó “Imágenes”, su primer disco. La canción que daba título al álbum se convirtió de inmediato en un éxito que llenó discotecas y salas de conciertos, y que más de cuarenta años después sigue representando vívidamente el espíritu de aquella época. Su segundo largo, “Guarda tus lágrimas”, no repitió la chispa ni alcanzó el mismo impacto, pero al grupo ya nadie podía quitarle su condición de pionero dentro de la modernidad pop en la ciudad.

La historia de Glamour se cerró en 1984 con un concierto de despedida en la sala Pachá. Para entonces, Macías y Carreres ya habían puesto la vista en otro proyecto. Habían contactado con un joven Carlos Goñi, recién llegado de Alicante -donde había formado parte del trío Garage- y con quien compartían afición por The Clash, U2 o The Damned, y por locales como Planta Baja, Gasolinera, Tropical o Bowie.

El supergrupo cisne

Así nació Comité Cisne. El nuevo “supergrupo” debutó en 1985 con el maxi-single “Dulces sueños” y publicó un mini-LP un año después. Pero el impulso real llegó cuando la maqueta de “Ana Frank” comenzó a sonar insistentemente en Barraca. A partir de ahí, Comité Cisne se convirtió en una referencia ineludible en la escena valenciana de los 80. Llegaron discos como “El final del mar” o “Beber el viento”, y actuaciones tan multitudinarias como la que ofrecieron ante 35.000 personas teloneando a Simple Minds en el Ciudad de Valencia. “Para mí, Comité fue una continuidad muy buena de Glamour -recuerda Macías-. Las segundas oportunidades casi nunca salen bien y, en este caso, volvió a salir”.

Pese al éxito, la estabilidad no llegó a consolidarse. A finales de los 80, Goñi abandonó la formación ante la imposibilidad de imponer un cambio de rumbo estilístico que sí lograría en su nuevo proyecto: Revolver. Macías y Carreres aún publicarían un disco más antes de la disolución definitiva del grupo.

Hoy, tanto Glamour como Comité Cisne figuran entre las mejores bandas que ha dado el pop valenciano. Su legado ha experimentado además una revitalización en los últimos años, algo que Macías atribuye a la variedad y personalidad sonora de aquella década: “Lo mejor de esa época es que había muchísimas canciones buenas y cada grupo sonaba distinto. Oías cuatro notas y sabías quién era. Como en los sesenta: singles potentes, muy reconocibles”.

El concierto del 26

El próximo 26 de diciembre una banda encabezada por José Luis Macías y Adolfo Barberá retomará los repertorios de ambos grupos en un concierto especial que también rendirá homenaje a Luis Badenes, fallecido el pasado mes de octubre. La noticia de su muerte impactó profundamente al teclista: “Nunca imaginé que sería él. Pensaba que nos enterraría a todos. Me lo tomo con humor porque, si no, me pongo a llorar. Le dedicamos el concierto: era mi cantante, nuestras canciones… Es un homenaje también a nosotros mismos, a esa época”.

Junto a Macías y Barberá estarán Kike López (La Banda del Pop), Vicente Montesinos (Bowie Tribute), Jorge Moreno (Falsa Pasión) y Facu González (Saturnalio). El set-list irá combinando tanto los grandes éxitos de Glamour (“Imágenes”, “Intento olvidar”, “Ella quiere más”, “En soledad”...), como los de Comité Cisne (“Ana Frank”, “El final del mar”, “Ducles horas”, “Balas de tranquilidad”…), pero también las canciones menos conocidas de ambas formaciones e incluso alguna recoletería olvidada. “Teníamos gustos parecidos y las guitarras de Adolfo encajaban muy bien con lo que hacía Comité -explica el teclista-. No éramos iguales, pero sí hermanos musicales”. Será, en definitiva, un homenaje que, 45 años después de aquel primer cruce de caminos, vuelve a unir dos de las ramas más queridas del árbol del pop valenciano.