El concierto de Navidad del Senado lo ofrecerá la Jove Orquestra de la Generalitat

El Senado acogerá el jueves, 18 de diciembre, un concierto de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana con motivo de las fiestas navideñas. Este concierto se celebrará en el Antiguo Salón de Sesiones de la Cámara Alta en Madrid y se ofrecerán dos pases: uno a las 17.30 horas y otro a las 19.00 horas.

La Jove Orquestra de la Generalitat, dirigida por el maestro Jaume Santonja y compuesta en este caso por 41 músicos, interpretará las piezas ‘Una cosa rara-Obertura’, de Martín y Soler; la ‘Sinfonía No.1 en Do Mayor’, de Beethoven; la ‘Zarabanda lejana y Villancico’, de Joaquín Rodrigo; y ‘Noche de Paz’, de Franz Xaver Gruber, con arreglo de Erik Morales.

Cartel del concierto / Levante-EMV

El director general del Institut Valencià de Cultura, Álvaro López-Jamar, ha destacado que las unidades artísticas dependientes del IVC “se encuentran en un excelente momento y buena muestra de esto es la invitación recibida por parte del Senado, todo un orgullo y una recompensa para nuestros jóvenes músicos, que ven valorado su esfuerzo de todo el año”. “Además, es una ocasión única de visibilidad y repercusión para la JOGV, que lleva la marca Valencia hasta Madrid, con un programa dedicado a los compositores valencianos”, ha añadido.

La Jove Orquestra de la Generalitat

La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana depende de la dirección adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura (IVC) y está formada por 95 músicos menores de 26 años.

El objetivo de la Jove Orquestra de la Generalitat es contribuir a la formación de los músicos mediante encuentros y talleres dirigidos por destacados profesores de cada especialidad instrumental. En su repertorio destaca la presencia de música actual y las obras de compositores valencianos, a las que ha dedicado su producción discográfica.