La dansa de Raymond i Isadora Duncan reviu en La Mutant

El col·lectiu nyamnyam proposa amb "Cinemàtica" una instal·lació performativa en el centre d'arts vives inspirada en els pioners de la dansa contemporània

El colectivo nyamnyam propone una instalación performativa en La Mutant inspirada en Raymond e Isadora Duncan

El colectivo nyamnyam propone una instalación performativa en La Mutant inspirada en Raymond e Isadora Duncan / L-EMV

María Bas

València

A partir d’una revisió del recorregut vital de Raymond i Isadora Duncan, pioners estatunidencs de la dansa contemporània i admiradors del món clàssic, el Col·lectiu Nyamnyam proposa a La Mutant la instal·lació performativa Cinemàtica els dies 19 i 20 de desembre.

En aquesta peça transdisciplinària es du a terme un exercici d’arqueologia especulativa entorn de la gestualitat i el treball dels oficis artesanals. Es tracta d’una proposta que especula al voltant de la gestualitat de les eines i de les activitats que ja no podem recordar o que, potser, encara no existeixen.

Cinemàtica és un projecte que opera des del llenguatge i la narració oral, generant un relat poètic que entrellaça tres viatges separats en el temps i l’espai. Se situa en la intersecció entre l’instal·latiu i el performatiu, prenent forma a través de la música experimental, el vídeo, la narració, la dansa i les arts vives.

«Cinemàtica reflecteix de manera molt clara la línia de treball de La Mutant, centrada a donar suport a projectes d’arts vives que investiguen i combinen diferents llenguatges escènics», ha declarat la directora artística del teatre municipal, Tatiana Clavel. «Per al centre és fonamental generar i consolidar vincles de treball amb col·lectius com nyamnyam, el projecte dels quals articula creació, pensament i residència artística com a parts inseparables de la seua pràctica».

La proposta d’Ariadna Rodríguez i Iñaki Álvarez porta a l’escenari del centre municipal d’arts vives Iver Zapata, Elena Carvajal, Anat Bosak, Dani Moreno Roldán i Estel Boada. La posada en escena es resol amb un espai intermedi entre el públic i els intèrprets.

La instal·lació performativa se centra en la genealogia dels moviments des de perspectives que incorporen allò coreogràfic, l’espacial, el musical, el relacional, el social i el sobrenatural.

Cinemàtica és també «una síntesi notable dels moviments del treball i de la vida quotidiana», una teoria desenvolupada per Raymond Duncan a inicis del segle XX. Des d’una aproximació crítica i no epistemològica, s’ha dut a terme una investigació de llarg recorregut que resignifica aquest llegat.

Com a part d’aquesta col·laboració, el divendres 20 al matí se celebrarà a La Mutant una jornada adreçada a públic professional junt amb el col·lectiu nyamnyam, concebuda com un espai d’intercanvi i reflexió col·lectiva entorn de les residències artístiques i els processos de creació.

En aquest sentit, Clavel ha valorat: «Aquest tipus de col·laboracions permeten sostindre els processos més enllà del moment de l’exhibició, afavoreixen l’intercanvi continu i reforcen una xarxa de complicitats que situa La Mutant com un espai de suport, diàleg i circulació de les pràctiques artístiques contemporànies».

