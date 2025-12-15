La dansa de Raymond i Isadora Duncan reviu en La Mutant
El col·lectiu nyamnyam proposa amb "Cinemàtica" una instal·lació performativa en el centre d'arts vives inspirada en els pioners de la dansa contemporània
A partir d’una revisió del recorregut vital de Raymond i Isadora Duncan, pioners estatunidencs de la dansa contemporània i admiradors del món clàssic, el Col·lectiu Nyamnyam proposa a La Mutant la instal·lació performativa Cinemàtica els dies 19 i 20 de desembre.
En aquesta peça transdisciplinària es du a terme un exercici d’arqueologia especulativa entorn de la gestualitat i el treball dels oficis artesanals. Es tracta d’una proposta que especula al voltant de la gestualitat de les eines i de les activitats que ja no podem recordar o que, potser, encara no existeixen.
Cinemàtica és un projecte que opera des del llenguatge i la narració oral, generant un relat poètic que entrellaça tres viatges separats en el temps i l’espai. Se situa en la intersecció entre l’instal·latiu i el performatiu, prenent forma a través de la música experimental, el vídeo, la narració, la dansa i les arts vives.
«Cinemàtica reflecteix de manera molt clara la línia de treball de La Mutant, centrada a donar suport a projectes d’arts vives que investiguen i combinen diferents llenguatges escènics», ha declarat la directora artística del teatre municipal, Tatiana Clavel. «Per al centre és fonamental generar i consolidar vincles de treball amb col·lectius com nyamnyam, el projecte dels quals articula creació, pensament i residència artística com a parts inseparables de la seua pràctica».
La proposta d’Ariadna Rodríguez i Iñaki Álvarez porta a l’escenari del centre municipal d’arts vives Iver Zapata, Elena Carvajal, Anat Bosak, Dani Moreno Roldán i Estel Boada. La posada en escena es resol amb un espai intermedi entre el públic i els intèrprets.
La instal·lació performativa se centra en la genealogia dels moviments des de perspectives que incorporen allò coreogràfic, l’espacial, el musical, el relacional, el social i el sobrenatural.
Cinemàtica és també «una síntesi notable dels moviments del treball i de la vida quotidiana», una teoria desenvolupada per Raymond Duncan a inicis del segle XX. Des d’una aproximació crítica i no epistemològica, s’ha dut a terme una investigació de llarg recorregut que resignifica aquest llegat.
Com a part d’aquesta col·laboració, el divendres 20 al matí se celebrarà a La Mutant una jornada adreçada a públic professional junt amb el col·lectiu nyamnyam, concebuda com un espai d’intercanvi i reflexió col·lectiva entorn de les residències artístiques i els processos de creació.
En aquest sentit, Clavel ha valorat: «Aquest tipus de col·laboracions permeten sostindre els processos més enllà del moment de l’exhibició, afavoreixen l’intercanvi continu i reforcen una xarxa de complicitats que situa La Mutant com un espai de suport, diàleg i circulació de les pràctiques artístiques contemporànies».
Suscríbete para seguir leyendo
- Todos los municipios de Valencia que han cancelado las clases del lunes por las lluvias
- Alerta roja: Últimas noticias sobre la alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia
- Carreteras cortadas y primeras inundaciones en Dénia
- València suspende las clases en 32 colegios este lunes por las lluvias de la borrasca Emilia
- Por qué no ha llovido en Valencia tanto como se esperaba: ¿Se ha equivocado la Aemet con la alerta roja?
- Valencia en alerta roja: lo peor a partir del mediodía y amenaza las comarcas del 29-O con hasta 250 l/m2
- Alerta roja en Valencia: Estos son los municipios donde ha llovido más en las últimas horas
- València estudia suspender las clases del lunes por las alertas meteorológicas