Guitarra por la dana

Volvió a su cita trimestral la Orquesta de Cámara de la SFV con un concierto a beneficio de la Associació Víctimas Mortales de la DANA 29-O, Asociación Damnificados DANA Horta Sud Valencia, Agrupación de afectados "Tots a una veu" y Unión Musical de Paiporta, todo bajo la organización de la Fundación Caminos. El maestro JulenFernández Pla eligió un muy atractivo programa de autores del siglo XX en el que, como es ya habitual, se omitieron los nombres (reducidos a una simple inicial) de los compositores así como los diferentes movimientos de las obras.

Concierto de la Sociedad Filarmónica / Levante-EMV

No es nimio ese vacío ya que hay que informar con precisión y rigor al público. Esa es otra de las funciones de los responsables: imponer una pedagogía musical sin concesiones arbitrarias. La OCSFV, después de 4 años de su formación ha conseguido un muy notable nivel instrumental que, sin duda, se ha debido al trabajo de los instrumentistas y las exigencias de su creador y director. Rompieron el fuego con "La oración de torero" de Joaquín Turina. La obra se compuso en 1925 para el Cuarteto de Laudes "Aguilar", y poco después el autor realizó una versión para cuarteto de cuerdas y para orquesta de cuerdas. La pieza obtuvo un éxito rotundo en España y, en 1943, gracias a Iturbi, llega a los atriles de la Filarmónica de Los Ángeles bajo la dirección de Leopoldo Stokowski. Fue un acierto total incluir, en su centenario, esta obra clave en la música de cámara española. Fernández Pla se manejo con prestancia y delicadeza haciendo comprender a sus músicos las excelencias de la pieza. Siguieron con la "Petite Suite" de Debussy, compuesta originalmente para piano a 4 manos, el francés Henry Paul Busser la transcribe de manera magistral para orquesta (debidamente reforzada para la ocasión) llegando a superar, si eso fuera posible, el texto de Debussy.

La obra consta de 4 secciones: En bateau, Cortège, Menuet y Ballet. Büsser enriqueció el original con vientos, metales, timbales, percusión y arpa, resultando un conjunto irresistible para el oyente. Fernández Pla se dejó imbuir por la atmósfera de la obra y actuó como una precisa correa de transmisión para sus músicos resultando una versión tan cuidada y entendida como trabajada. Magnifica su versión de la "Serenade" para pequeña orquesta Op. 3,de Leo Weiner. Consta de cuatro movimientos: Allegretto, quasi Andantino, Vivo muy rítmico, Andantino rubato y el Allegro Molto finale.

La orquesta respondió con entrega a las indicaciones y maneras del director valenciano: un total acierto hacernos descubrir la obra de ese compositor húngaro que fue profesor en Budapest de figuras como Solti, Dorati y Fricsay. Mas el gran aliciente de la noche fue el estreno valenciano del "Concierto Al Andalus" a cargo de su propio compositor, el guitarrista Juan Manuel Cañizares (Sabadell, 1959). Se trata de una obra ampulosa y brillante, dedicada a su admirado Paco de Lucia. Consta de tres movimientos: Tiempo de Bulerías, Liberamente rubato expresivo y Allegro festivo por Tanguillos. Cañizares es un virtuoso que tanto en el repertorio clásico como en el flamenco demuestra la calidad de su brillante técnica y la fina sensibilidad que imprime distinción a su guitarra (posiblemente una Vicente Carrillo, luthier artesano de Cuenca) a pesar de la amplificación a la que muchos guitarristas acuden en los grandes auditorios.

Gracias a la apropiada orquestación de Joan Albert Amargós (Barcelona, 1950) la obra vuela con elegancia y por momentos se escapan ecos "rodriguescos" de aquel Aranjuez que abrió el camino inacabable de la guitarra clásica maridada para siempre con la orquesta sinfónica. Simpática resultó la participación de las palmeras en momentos puntuales y en la propina junto al solista. Y tampoco faltó el baile y las castañuelas para regocijo de socios y amigos de la SFV.