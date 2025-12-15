Lola Índigo actuará en Bigsound València el 27 de junio de 2026, la única fecha en Valencia

Lola Índigo regresará a Bigsound València con un concierto el próximo 27 de junio de 2026 en la Ciutat de les Arts i les Ciències.

La actuación de Lola Índigo será "la única en la provincia de Valencia" y se convierte en la primera del cartel de la que se confirma fecha, asegura la organización en un comunicado.

La cantante se ha consolidado como "una de las figuras más influyentes de la música pop urbana en España". Su proyecto artístico destaca por una identidad muy definida, en la que conviven el pop, el reguetón, la electrónica y los ritmos urbanos, siempre acompañados de una fuerte apuesta por el baile y la puesta en escena.

Tras su paso por Operación Triunfo 2017, inició una carrera meteórica con el lanzamiento de Ya No Quiero Ná en 2018, tema que alcanzó el número tres en la lista Promusicae y fue certificado triple platino. Desde entonces ha publicado álbumes como 'Akelarre' (2019), 'La Niña' (2021), 'El Dragón' (2023) y 'Nave Dragón' (2025), todos ellos situados entre los más vendidos del país.

Bigsound celebrará en 2026 su sexta edición en València con nombres como los de Manuel Turizo, Nathy Peluso, Ana Mena, Rigoberta Bandini, Rels B, Juan Magán o Rusowsky, entre otros.

Nuevas propuestas para el Mediterrànea

Por otra parte, La M.O.D.A., Ultraligera y Ginebras se han unido al cartel del festival Mediterrànea junto a los ya anunciados Love of Lesbian, Carlos Ares, Karavana, Niña Polaca, Niños Bravos y Zahara Rave. El festival que tendrá lugar en Gandia del 14 al 16 de agosto contará también con bandas emergentes como Fontán y Nuevos Vicios.

La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol) es un septeto con un sonido marcado por los instrumentos que tocan (acordeón, clarinete, mandolina, banjo...) y por la tierra de la que vienen: Burgos. La trayectoria de la banda siempre ha girado en torno al directo. Gracias al boca a boca, LA M.O.D.A. ha ido creciendo poco a poco, haciendo las cosas a su manera, autoeditando sus discos y creando una base fiel de seguidores. Acaban de publicar su sexto y nuevo álbum 'San Felices', el primero tras cuatro años sin dar a luz nueva música.

Por su parte, Ultraligera es una banda de rock alternativo surgida en 2021. Sus letras, que cuentan historias sobre personajes descarriado y sus viajes, y una música con influencias desde el indie hasta el grunge, han generado un universo propio del que cada vez más oyentes quieren formar parte. Su primer disco de estudio ‘Pelo de Foca’ les ha permitido irrumpir en el panorama musical nacional, ¡son el nuevo grupo del momento en España!

Ginebras son Magüi (guitarra rítmica y voz principal), Sandra (guitarra solista y segundas voces), Raquel (bajo) y Juls (batería), cuatro chicas con ganas de comerse el mundo que han creado un universo pop propio con tintes de indie y acompañado siempre de letras autobiográficas contadas con mucho humor y con rollito. En 2025 su sonido crece y expande las melodías pop tan propias del universo Ginebras hacia nuevos terrenos.