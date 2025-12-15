El Palau de la Música acoge la exposición fotográfica 'Faros de Croacia'

La sala de exposiciones del Palau de la Música de València exhibe hasta el próximo 18 de diciembre la muestra ‘Faros de Croacia’ en la que reúne una veintena de fotografías de las torres del país costero.

Las fotografías de ‘Faros de Croacia’ "son mucho más que una invitación a descubrir los centinelas que marcan e iluminan una de las costas más accidentadas de nuestro continente, junto a una miríada de islas, diseminadas por el Adriático. Son un auténtico viaje por el litoral croata, a través de la mirada apasionada de fotógrafos que han sabido captar con gran acierto las innumerables luces, tonos y paisajes del Adriático de Croacia y de Europa”, señalan desde la organización de la muestra.

El cónsul de Croacia en València, Antonio Quirós; la embajadora de Croacia en España, Nives Malenica; y el presidente del Palau, Vicente Llimerá. / L-EMV

Protección del patrimonio

Esta exposición, organizada por la Embajada de Croacia en España y el Consulado en València, según los organizadores, “tiene como objetivo resaltar el problema de su conservación y restauración de acuerdo con los más altos estándares de protección del patrimonio histórico-cultural y del medio ambiente ecológico. De manera indirecta se presenta su valorización turística original y atractiva, así como el turismo croata en general”.

La exposición hace un repaso por los faros de Croacia, construidos entre 1818 y 1899, y que “dan testimonio de una emocionante epopeya marítima y una experiencia humana llena de aventuras, moldeada no sólo por marineros, sino también por arquitectos y trabajadores de la construcción”.

Como monumentos costeros en riesgo de desaparición, “los faros son una herencia cultural, un patrimonio que debe protegerse para las generaciones futuras. Cada faro tiene su historia, forma y maravillas únicas”, dicen desde la organización.