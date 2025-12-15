El valenciano Salva Alemany recibe el "Halcón Maltés" a la mejor novela negra de 2025

El escritor valenciano Salva Alemany ha sido galardonado con el Premio Halcón Maltés a la mejor novela negra de 2025 por su obra Hotel California. El reconocimiento fue concedido el pasado viernes 12 de diciembre en el marco del festival Lanzarote Negra, uno de los encuentros destacados del género negro en España.

La novela, que ya fue galardonada con el Premio Philip Marlowe el pasado septiembre, y publicada por la editorial Knowmadas Books, se ha alzado con este nuevo galardón que el jurado reconoce como la mejor novela negra publicada en 2025.

El Premio Halcón Maltés, cuya estatuilla es una réplica del halcón protagonista del clásico del cine negro de 1941, dirigida por John Huston, protagonizada por Humphrey Bogart y basada en la novela de Dashiell Hammett, reconoce a la mejor novela negra publicada en nuestro país durante 2025 en el festival Lanzarote Negra, dirigido por el periodista valenciano y afincado en Lanzarote Gonzalo Mejías.

Con este nuevo galardón, Hotel California consolida a Salva Alemany en la lista de autores reconocidos en un certamen que se ha convertido en referencia obligada para los amantes de la novela negra.

La historia de "Hotel California" sigue a Marc Ferri, un hombre cuya vida da un giro radical tras una noche que empieza con diversión y acaba en tragedia. El protagonista despierta en un hotel junto a una mujer muerta sin recordar bien lo sucedido. A partir de ese momento, lo que comienza como una investigación desesperada para entender qué ocurrió se transforma en una búsqueda de venganza implacable.

A lo largo de la novela, Marc se ve empujado a cruzar límites morales cada vez más extremos para proteger lo que le importa -incluida la enfermedad de su mujer- y enfrentarse a un mundo donde la ley no siempre protege, la moral se diluye y el protagonista lucha por sobrevivir y, quizá, redimirse. La trama combina persecuciones, engaños, violencia descarnada y giros imprevistos, todo ello con una gran tensión hasta el final.

Nacido en València, Alemany se ha consolidado con una trayectoria en la novela negra y el suspense. Además de "Hotel California", ha escrito otras obras como "La suerte no existe", "Éire", "Alacrán", "Una mirada perdida" y "Lapsus". Esta última está basada en la historia del "narcocura" miembro de la orden pseudorreligiosa del barrio de Natzaret que estaba vinculada al Palmar de Troya. Vicente fue detenido enb 2010 por la Guardia Civil de Alicante por su presunta complicidad con una red de narcotraficantes que disponía de topos en el puerto de València.