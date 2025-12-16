Los valencianos Marcos Morau, Manuel Vicent y Manuel Borja-Villel, medallas de las Bellas Artes

El Gobierno ha concedido este martes 35 medallas al Mérito en las Bellas Artes en su categoría de oro a artistas, unos reconocimientos entre los que se encuentran tres valencianos como el escritor Manuel Vicent, el coreógrafo Marcos Morau y el gestor cultural Manuel Borja-Villel. Así se puede observar en la propuesta hecha por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha explicado este martes la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

En esa lista se puede observar también que han recibido la distinción el mecenas Antonio Gallardo Ballart; la desarrolladora de videojuegos Tatiana Delgado; el diseñador André Ricard; la entidad cultural comunitaria Ateneu Popular 9 Barris y otros gestores culturales como Daniel Giralt-Miracle, Miren Begoña Arzalluz y José Manuel Garrido. La librería Rafael Alberti o el grafitero Jesús Manuel Pinto García, que es comúnmente conocido como 'Suso 33', también están entre los galardonados.

El coreógrafo Marco Morau. / Levante-EMV

Desarrollo o difusión del arte y la cultura

En concreto, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes es un reconocimiento que distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.

Del ámbito de la música han sido galardonados la cantautora Christina Rosenvinge; el productor y DJ Óscar Mulero; las cantantes Karina y María del Monte; la cantaora Estrella Morente; el grupo musical Los Chichos; la entidad músico social Fundación Vozes y el Festival de música Primavera Sound. Por su parte, en cine y teatro, han sido distinguidos el actor Luis Tosar, la actriz Emma Vilarasau; la directora y guionista Alauda Ruiz de Azúa por películas como 'Los domingos'; y la familia de cómicos Pla-Solina (uno de cuyos miembros es el actor Oriol Pla, reciente ganador de un Emmy a mejor actor internacional por 'Yo, adicto'). También han sido reconocidas en el ámbito de las artes escénicas las gestoras culturales y coreógrafas Laura Kumin y Margaret Jova.

El gestor cultural Manuel Borja-Villel. / Levante-EMV

De la literatura al cómic

Las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes destacan en esta edición a diversas personalidades de la literatura, en concreto a la dibujante de cómic e ilustradora Ana Miralles; y a la filóloga y escritora Irene Vallejo. Del ámbito de las bellas artes y el patrimonio cultural se ha reconocido además a la arqueóloga Teresa Chapa; al antropólogo forense Francisco Etxeberria; y al arquitecto y gestor cultural Juan Miguel Hernández.

A título póstumo, se ha reconocido a la artista plástica Roberta Marrero; al periodista y dibujante Andrés Vázquez de Sola; al gestor cultural José Luis Cienfuegos Marcello; y a la actriz Verónica Echegui.