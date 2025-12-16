Bilbao, 16 dic (EFE).- El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha celebrado la decisión del Patronato del Museo Guggenheim de abandonar el proyecto de expansión del centro en la reserva de Urdaibai, al considerar que "se ha impuesto el sentido común y la realidad ha pasado por encima al PNV".

Otxandiano ha afirmado que no había "ni un proyecto cultural ni un proyecto medioambiental", sino "una apuesta económica por un modelo turístico, por un determinado modelo económico".

Según el portavoz de EH Bildu, quien ha recordado que la mayoría de la comarca se ha opuesto al proyecto, las consecuencias de ese modelo económico-turístico "son muy conocidas hoy en día por la sociedad vasca: La gentrificación, la subida de los precios de la vivienda y la masificación".

Sumar y Podemos Euskadi también han mostrado su satisfacción por la decisión del Patronato del Museo Guggenheim y han felicitado a la sociedad civil por conseguir la paralización del proyecto en Urdaibai.

La coordinadora general de Sumar Mugimendua, Alba García, ha destacado en las redes sociales que "se ha impuesto el sentir mayoritario" en Euskadi.

García ha destacado que ha sido la sociedad civil la que ha empujado a la paralización de este proyecto. "Que lo escuchen alto y claro quienes ignoraron a la ciudadanía viendo en el destrozo ambiental un filón", ha enfatizado.

El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha publicado también en la redes sociales que "gana Urdaibai, gana el sentido común y gana la ciudadanía".

La renuncia al Guggenheim en la reserva de la biosfera de Urdaibai demuestra, a su juicio, que "cuando la gente defiende su territorio los proyectos impuestos desde arriba se pueden parar".