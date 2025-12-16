El FAR trae a Jean-Michel Jarre, Luz Casal, Rick Astley, OMD y Belle & Sebastian a València

València acogerá este verano la primera edición de FAR València, un nuevo ciclo de conciertos que se celebrará del 8 al 31 de julio de 2025 y que reunirá en la ciudad a una amplia selección de artistas nacionales e internacionales. El evento se desarrollará principalmente en la Marina Nord, uno de los espacios culturales y de ocio más representativos del frente marítimo valenciano.

La programación se extenderá a lo largo de todo el mes de julio y contará con trece fechas confirmadas, con propuestas que abarcan estilos como el pop, el rock, la electrónica, la música latina y el indie. La venta de entradas para los primeros artistas confirmados comenzará el próximo 19 de diciembre, y el cartel completo podrá seguirse a través de la web oficial del festival, sus redes sociales y la newsletter. Habitualmente, las puertas de los conciertos se abrirán entre una y dos horas antes del inicio, con espectáculos de una duración estimada de entre 90 minutos y dos horas. El acceso al recinto estará permitido desde la apertura de puertas y hasta 15 minutos antes de la finalización del concierto.

El ciclo arrancará el 8 de julio con Jean-Michel Jarre, músico francés considerado una de las figuras clave en el desarrollo de la música electrónica contemporánea y conocido por sus espectáculos audiovisuales de gran formato. El 9 de julio, actuará Babasonicos, banda argentina con una trayectoria iniciada a comienzos de los años noventa y una presencia destacada dentro del rock alternativo latinoamericano.

El 10 de julio será el turno de Silvana Estrada, cantante y compositora mexicana vinculada a la canción de autor y a la música popular latinoamericana. El 11 de julio, Meute, colectivo alemán formado por músicos de viento y percusión, presentará su propuesta instrumental basada en la reinterpretación de música electrónica.

El 12 de julio, Luz Casal ofrecerá un concierto dentro de la gira de presentación de su último trabajo discográfico, Me voy a permitir. El 14 de julio, el programa continuará con Elvis Crespo, artista puertorriqueño especializado en merengue y con una amplia trayectoria internacional.

El 15 de julio, actuará Antoñito Molina, cantante andaluz que ha consolidado su carrera dentro del pop de raíz popular. El 16 de julio, llegará a FAR València Rick Astley, artista británico que alcanzó notoriedad internacional a finales de los años ochenta y que mantiene una actividad continuada en directo.

El 17 de julio, el cartel incluirá a OMD (Orchestral Manoeuvres in the Dark), grupo británico vinculado al desarrollo del synth-pop desde finales de los años setenta. El 18 de julio, compartirán fecha Belle & Sebastian, banda escocesa asociada al indie pop, y Xoel López, músico gallego que presentará su último trabajo discográfico.

La recta final del ciclo comenzará el 22 de julio con ZZ Top, formación estadounidense ligada al rock y al blues rock desde la década de los setenta. El 24 de julio, será el turno de M-Clan, banda española con una trayectoria consolidada dentro del rock en castellano. El festival concluirá el 31 de julio con la actuación de Marta Santos, artista emergente del panorama pop nacional.