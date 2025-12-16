Jorge Drexler, Melendi, Lori Meyers, Sidonie, The Sisters of Mercy... Las confirmaciones del Roig Arena para 2026

Un martes loco para la música: hasta una decena de confirmaciones se han llevado a cabo hoy de lo que será la agenda de conciertos de 2026 en el Roig Arena. Jorge Drexler, Melendi, Sisters of Mercy, Lori Meyers o Sidonie figuran entre los artistas que se subirán al escenario valenciano a lo largo del año que viene.

Así, el artista Jorge Drexler vuelve a València cuatro años después de su última visita a la ciudad, con la gira de presentación de su nuevo trabajo que se publicará en 2026. Drexler regresa con nuevo disco y espectáculo para el 16 de octubre de 2026. València será uno de los tres únicos confirmados en España (junto a Madrid y Barcelona). Las entrada se pondrán a la venta este miércoles 17 de diciembre a las 12.00h en jorgedrexler.com y roigarena.com .

El pasado 15 de septiembre el uruguayo publicó la canción “El Fin y el medio”, con gran acogida por parte del público, y recientemente se ha alzado con otro Latin Grammy por “Desastres Fabulosos”, canción lanzada junto Mateo Sujatovich de “Conociendo Rusia”, galardonada en la categoría de “Mejor Canción Pop/Rock”.

Jorge Drexler en el Roig Arena. / L-EMV

Conocido por su sensibilidad, su profundidad lírica y su innovadora fusión sonora, Jorge Drexler continúa consolidando un lazo único con sus seguidores, tendiendo un puente entre culturas, con el compromiso de una velada emocionante.

Melendi presenta su duodécimo disco

Mientras, un poco después, el 12 de diciembre de 2026, será el turno de Melendi, que presentará las canciones de su duodécimo trabajo. Tras el éxito de “Likes y Cicatrices” (2021) y la celebración de “20 años sin noticias” (2023), el nuevo álbum de Melendi, “Pop Rock”, verá la luz próximamente. Las entradas podrán comprarse a partir del día 17 de diciembre.

Melendi actuará en el Roig Arena. / L-EMV

Este nuevo proyecto se presenta como una nueva etapa en la carrera de Melendi, con una evolución sonora que mantiene intacta su capacidad para conectar con el público a través de letras cercanas y canciones que ya forman parte del imaginario colectivo. Según adelanta la promotora del concierto, el nombre del proyecto, “Pop Rock”, es ya una declaración de intenciones, que apunta a la esencia del proyecto y a una manera de entender las canciones: melodías reconocibles, estribillos que conectan de inmediato y una vocación para de directo.

Un festival dentro del Roig Arena

Festival heineken House en el Roig Arena con Lori Meyers, La Casa Azul, Sidonie y Ley DJ. / L-EMV

Las otras confirmaciones de este martes han llegado de la mano de Heineken House 2026, el primer festival de música patrocinado por Heineken en Roig Arena. Se celebrará el próximo 7 de marzo en el recinto valenciano y nace como una nueva plataforma de música de la marca para conectar con los consumidores a través del directo.

Heineken House contará con artistas nacionales reconocidos como Lori Meyers, La Casa Azul, Sidonie y Ley DJ, un cartel que se irá ampliando progresivamente con nuevas confirmaciones que se anunciarán en las próximas semanas a medida que se acerque la fecha del festival. Las entradas ya se pueden adquirir en la página web del Roig Arena.

El rock gótico de Leeds

Mientras, la banda británica oriunda de Leeds, The Sisters of Mercy, también harán parada en el recinto valenciano el próximo 27 de septiembre de 2026. Considerada una de las bandas más importantes y quizás la que más destaca de la segunda oleada de rock gótico, nacida en la época del post-punk inglés, ofrecerá un concierto con una set list compuesta por sus temas más representativos y memorables, junto a las nuevas creaciones que siguen arrasando entre sus seguidores.