La artista Lucía Jaén encabezará la nueva edición de 'Turbines'

La artista Lucía Jaén, cuyo trabajo se centra en la investigación coreográfica desde una fuerte implicación sociológica y de la práctica performativa sin formalismos, ha sido la escogida para una nueva edición del proyecto 'Turbines', una iniciativa de apoyo a la creación -bajo el paraguas del Institut de Valencià de Cultura (IVC)- que está impulsada por el festival Dansa València, el centro de recursos y mediación para la danza Espai LaGranja, y el centro de artes vivas La Mutant, del Ayuntamiento de València.

Jaén ha iniciado durante 2025 su propuesta 'projecte normal', en la que le acompañan Rocío Perez y Víctor Colmenero, con el objetivo de "atender la necesidad contemporánea actual de ocuparnos colectivamente de los conflictos". El proyecto, que nació a inicios de 2024 como una invitación a abrir la perspectiva y escuchar los discursos y prácticas cuir-feministas, concibiendo la danza como un activador de pensamiento capaz de hacernos "reflexionar-con-el-conflicto que generan las contrariedades de vivir en un mundo dañado".

Apoyo "ininterrumpido"

La directora adjunta de artes escénicas, María José Mora, destaca que "la convergencia institucional de las tres entidades promotoras (Dansa València, Espai LaGranja y La Mutant) permite establecer una política de apoyo ininterrumpido y transversal a las creadoras valencianas. Esta colaboración se materializa en un acompañamiento integral que abarca desde la dotación económica, el acompañamiento artístico y la provisión de residencias artísticas y técnicas, hasta la articulación de una sólida red de colaboraciones esenciales para la sostenibilidad de sus procesos creativos".

La artista Lucía Jaén. / Levante-EMV

El coordinador de Espai LaGranja, Guillermo Arazo, incide en que 'Turbines' funciona como una arquitectura de apoyo estructural, cuyo objetivo fundamental es la experimentación de los creadores emergentes. "El objetivo es generar un impulso para el hacer y pensar artístico como clave para crear nuevas narrativas", afirma Arazo.

Su "discurso artístico"

Lucía Jaén fue seleccionada basándose "en su discurso artístico y la coherencia de su investigación". Como señala la directora de La Mutant, Tatiana Clavel: "La selección de Lucía Jaén responde a la solidez metodológica de su investigación. Percibimos una clara proyección artística y una vinculación intrínseca con marcos teóricos sociológicos contemporáneos. Esta intersección disciplinar es clave para el desarrollo de una personalidad artística diferenciada"

El proyecto 'projecte normal' se pregunta: "¿cómo sostener el conflicto en escena sin que explote en tragedia? ¿de qué otras maneras y hacia qué otras direcciones puede, entonces, devenir un conflicto?". Para Jaén “unir danza y sociología es atender a la contemporaneidad que nos ocupa. Los métodos de trabajo que van a ser creadores de contenido para la creación de los materiales artísticos del projecte normal son pensar-con-mover, los saberes colectivos y la escena como dispositivo de reflexión”.