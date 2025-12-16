Mil voces cantarán en València por los derechos de la infancia en África y por la paz

El Pabellón de la Fuente de San Luis acogerá el próximo sábado 20 de diciembre el espectáculo solidario en el que un millar de voces se unirán para defender los derechos de la infancia en África y lanzar un mensaje de paz a través de la música.

Así, en concierto "Mil voces por Benin", que comenzará a las 18.30 horas y está organizado por la Fundación Juntos por la Vida, participarán mil coralistas de distintas agrupaciones valencianas, que compartirán escenario con el coro juvenil africano BeninGBé, formado por 25 niños, niñas y jóvenes procedentes del país africano.

Se trata de un evento único dentro de la gira española 2025/26 de BeninGBé, que recorre distintas ciudades del país para visibilizar y sensibilizar sobre los derechos de la infancia a través de la música. El repertorio combina canciones africanas inéditas con versiones populares fusionadas con ritmos tradicionales, cuyos mensajes giran en torno al derecho a la educación, la salud, la alimentación y el acceso al agua.

La presidenta de la ONG valenciana y directora de Voces por Benin, Clara Arnal, ha destacado el carácter excepcional del concierto. “Tener a mil voces infantiles, juveniles y adultas cantando al unísono junto a un coro africano es algo que difícilmente se ha visto antes. Será una forma muy especial de celebrar la Navidad, con ritmos africanos, canciones conocidas y un ambiente muy participativo y solidario”, ha señalado.

Los jóvenes artistas benineses también han mostrado su entusiasmo por actuar en València. “Va a ser inolvidable para nosotros y para todas las personas que vengan a compartir este gran concierto”, han afirmado algunos de sus integrantes, como Enay, Madú o Alliance.

La presentación oficial del espectáculo tuvo lugar esta semana en el propio pabellón. Durante el acto, el director musical de Voces por Benin y presidente de la Federación de Coros Infantiles y Juveniles de la Comunitat Valenciana, Christian García, subrayó el esfuerzo colectivo que ha supuesto reunir a mil voces en un mismo proyecto. “Es un reto que demuestra que Valencia es una ciudad de música y de solidaridad”, afirmó.

Voces por Benin es un proyecto de la Fundación Juntos por la Vida que promueve la cultura africana y la defensa de los derechos humanos, especialmente los de la infancia. Esta es su quinta gira en España, que se desarrolla del 10 de diciembre al 12 de enero, con conciertos solidarios que unen culturas y corazones.

Las entradas-donativo están disponibles a través de la web de la fundación, y la recaudación se destinará a cubrir los gastos del proyecto y a mantener las actividades educativas que la entidad desarrolla en Benin, como la construcción y el sostenimiento de una nueva escuela de música.

El proyecto Mil Voces por Benin forma parte del programa de Educación para el Desarrollo financiado por la Generalitat Valenciana y cuenta con el apoyo de Caixa Popular, CVONGD, la Fundación Deportiva Municipal de Valencia y la FECIJ-CV.