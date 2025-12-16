La tercera Copa Lenders, una alianza entre el arte y el fútbol contra el cáncer de mama

Una de las consecuencias más beneficiosas de la expansión del fútbol femenino es que ha permitido que corriera el aire en una habitación muy cerrada y con un ambiente cargado, casi irrespirable, al que aficiones, equipos, directivas e intereses económicos habían abocado a este deporte en los últimos años. Hacía falta una nueva forma de disfrutar del fútbol, no tan socarrada ni tóxica, con competencia sana y, sobre todo, con diferente sentimiento de pertenencia, sin agresividad, solo como lo que es: una comunidad, una diversión y una extensión cultural.

Con esa premisa se celebra la tercera Copa Lenders, un torneo de fútbol que nace desde la cuenta de Instagram Futbolenders, impulsada por la abogada Marta Sans en torno a la cultura y el imaginario pop del futbol, repensándolo desde la creatividad, la identidad y la sensibilidad. Más allá de la pantalla, la comunidad pondrá en práctica todo eso en esta tercera competición que, además, este año tiene un propósito solidario y todos los beneficios recaudados irán a la investigación del cáncer de mama, a través de la asociación Las Triples y con destino a proyectos de investigación oncológica.

Lo que comenzó como un feed con imágenes, frases y guiños al imaginario futbolero de los 90 y los 2000 se ha transformado ahora en un torneo, con inscripciones abiertas, para jugar y participar de un movimiento cultural, donde el deporte se encuentra con la solidaridad, pero también con el arte, con la moda y con la reivindicación e inclusividad. De hecho, las equipaciones de los cuatro equipos se podrán adquirir como merchandising del torneo.

Camisetas que ha diseñado la ilustradora África Pitarch, que junto a Sans y la fotógrafa María Caparrós han logrado sacudir las redes sociales con la convocatoria de la Copa Lenders. Será el 27 de diciembre en los campos de fútbol del polideportivo del barrio de Nazaret, en València. La jornada comenzará a las 10:30 con una bienvenida y una presentación del torneo y alas 11 horas se celebrará el saque de honor y comienzo de los partidos de futbol 7 entre los cuatro equipos femeninos que se conformen.

A las 13:30 será el turno de los penaltis solidarios y a las 14:30 se entregarán los trofeos y se leerá el manifiesto a cargo de María Caparrós, la promotora de que este torneo tenga su vertiente solidaria.

Visibilización y normalización

La fotógrafa ha impulsado que toda la recaudación de la inscripción y venta de merchandising vaya destinada a la investigación oncológica porque acaba de superar un cáncer de mama que la ha retirado de su actividad profesional durante todo un año. Además, ha visibilizado su tránsito por la enfermedad a través de sus redes sociales, compartiendo abiertamente cada paso, cada avance, cada dolor y cada buena noticia.

De ahí que su relato se haya convertido en el corazón del torneo, dedicándolo a todas las mujeres que han pasado un cáncer de mama pero también a las que acompañan y cuidan a las personas enfermas, con esa fuerza colectiva que sostiene a un paciente cuando el cuerpo se tambalea.

Deporte adaptado a mujeres mastectomizadas

Así, junto a la idea creativa de Marta Sans y la ejecución artística de África Pitarch, Caparrós pondrá voz al torneo con la lectura del manifiesto, en un momento tan delicado para las pacientes tras hacerse públicos los fallos en los cribados en la Comunitat Valenciana y Andalucía. Con esos mimbres, la tercera Copa Lenders quiere poner sobre la mesa no solo el fútbol inclusivo, sino la necesidad de que las mujeres -y sus enfermedades- cuenten y se invierta en prevención e investigación desde la sanidad pública.

Todo eso se visibilizará en el campo de fútbol, donde se busca la participación femenina en este tipo de encuentros tan masculinizados, con una mirada diversa, inclusiva y no competitiva. No solo eso, sino que la unión del torneo con el cáncer de mama también quiere concienciar sobre la necesidad de adaptar los entornos deportivos para mujeres mastectomizadas, garantizando instalaciones accesibles y sensibles a sus necesidades.

De hecho, esa será la base sobre la que orbitará la jornada de presentación de la tercera Copa Lenders este miércoles 16 de diciembre en Veneno Concept. Allí se presentará el torneo, los patrocinadores y se celebrará una mesa redonda que contará con María Caparrós y con Teresa Errando, de la asociación Las Triples, nombre que proviene del cáncer de mama triple negativo, el más complejo de todo. Con ellas estará Sonia Alcover, enfermera especializada e la promoción de la salud sexual que actualmente forma parte de la Unidad de Igualdad de Conselleria, y Sonia Herrero, investigadora y preparadora física del programa Oncosport de la Universitat Politècnica de València. Todas ellas estarán moderadas por la periodista especialista en diversidad, Patricia Moreno.

Un torneo y una forma de estar juntas

La Copa Lenders vuelve a recordar que el fútbol puede ser político, comunitario y profundamente humano, uniendo cultura, deporte y afecto, actuando como una herramienta para visibilizar y acompañar a pacientes y a sus familiares, además de concienciar al resto de una enfermedad tan aleatoria y caprichosa que no deja a nadie al margen. La tercera Copa Lenders se convierte en un abrazo colectivo a todas las mujeres y es un recordatorio de que el futbol no solo se juega, sino que también se comparte y se celebra.