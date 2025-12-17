40 anys del CVC
Joan Lerma, president sota el mandat del qual es va crear el CVC, parlà de unitat, reconciliació cultural de la societat valenciana i traure la lluita cultural de les institucions
Maria Bas
L’acte central de la commemoració del 40 aniversari de la creació del Consell Valencià de Cultura ha tingut lloc a l’auditori Santiago Grisolía de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. L’acte ha comptat amb la presència d’una àmplia representació institucional, del món de la cultura, la ciència i la universitat. Joan Lerma, expresident de la Generalitat; Marta Alonso, secretària autonòmica de Cultura; Ciprià Ciscar, exconseller de Cultura; José Luis Moreno, regidor de Cultura de l’Ajuntament de València; presidents de les institucions estatutàries; Ana Ortells, directora general de CACSA; Mavi Mestre, rectora de la UV; José E. Capilla, rector de la UPV; o Rosario Álvarez, presidenta del Consello da Cultura Galega. Per descomptat, també dels membres del CVC que a través dels anys han format part de la institució consultiva de la Generalitat en matèries culturals.
També hi ha participat la pianista Raquel del Val interpretant música de la compositora Lola Vitoria. La raó d’esta elecció és perquè el redescobriment de l’obra de Lola Vitoria, una compositora alcoiana del segle XX, mig oblidada fins ara, es deu, en part, al treball del CVC. L’acte l’ha conduït la periodista Sonia García, i ha consistit en diversos parlaments relacionats amb la història, el sentit i les funcions de la institució. Ha parlat en primer lloc Ana Ortells per a donar la benvinguda als presents. També ho ha fet José María Lozano, president actual del Consell, i el secretari, Jesús Huguet, per a recordar les intencions que portaren a crear-lo i repassar els noms dels primers membres, les fotos dels quals apareixien en blanc i negre en la gran pantalla de l’escenari.
Tot seguit ha parlat Joan Lerma, el president sota el mandat del qual es va crear el CVC. Ha tingut un record del paper de Ciprià Ciscar, aleshores conseller de Cultura, en un projecte que buscava la unitat, la reconciliació cultural de la societat valenciana i traure la lluita cultural de les institucions. A continuació ha pres la paraula Mavi Mestre. Ha descrit el CVC com una institució clau de l’autogovern valencià, amb la qual s’identifica plenament la Universitat de València de manera natural, pels valors que compareteixen, la responsabilitat deguda cap a la societat i la capacitat de diàleg i respecte al servei de l’interés general.
Crida a la reflexió
José E. Capilla ha fet una crida a la reflexió sobre el paper de les institucions madures com el CVC. Ha valorat igualment la seua capacitat de diàleg, la seua voluntat d’arribar a acords entre opinions distintes. És esta capacitat, ha dit, un dels principals valors d’una societat democràtica que comparteix plenament la Universitat Politècnica de València. Rosario Álvarez, presidenta del CCG, ha explicat els paralel·lismes i les diferències entre les dues institucions consultives i amb un doble caràcter compartit: la defensa i promoció dels valors culturals respectius dels dos pobles i el màxim caràcter assessor i consultiu amb una visió moderna de la cultura. Ha recordat l’exemple d’anteriors presidents del CCG, Carlos Casares, Alfonso Zulueta i Ramón Villares, per a fer una crida a reprendre activitats de col·laboració i intercanvi, com les que van iniciar els dos organismes l’any 2001 amb un viatge a València amb este propòsit, visita que va ser tornada l’any següent amb Santiago Grisolía al capdavant.
Les últimes intervencions han tingut de protagonistes el director d’orquestra Enrique García Asensio i la filòloga Isabel Ríos, membres que van ser del CVC. Més de 32 anys al Consell han convertit Enrique García Asensio en el membre que ha estat més anys en la institució, cosa que ha aprofitat per a descriure i recordar alguns dels seus companys que ja no estan entre nosaltres, entre els quals el cardenal Tarancón, Luis G. Berlanga, José María Morera i Andreu Alfaro. Isabel Ríos, pel seu compte, ha desitjat més visibilització social per al CVC i ha confessat l’enriquiment personal que li va suposar el seu pas per la institució. També ha aplaudit la capacitat de renovació: el Consell és més divers ara, amb noves mirades, alerta a les noves demandes de la societat però, com sempre, a favor del bé comú.
Ha tancat l’acte el president José María Lozano amb paraules de reconeixement cap als seus antecessors i de reivindicació cap a una obra comuna de defensa de la cultura. També s’ha compromés a mantindre el seu exemple de treball rigorós sobre els molts diversos camps d’interés cultural, en un afany de servei i respecte a la societat valenciana
