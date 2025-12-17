La reina Letizia desvela que 'arancel' es la palabra del año 2025: "Quiero pertenecer a la tribu de quienes amáis la lengua”

Arancel ha marcado el 2025. Es la palabra del año para la Fundación del Español Urgente (Fundéu RAE) en clara referencia al tributo que Donald Trump impuso sobre las importaciones a Estados Unidos. "Tarifa oficial determinante de los derechos que se han de pagar en varios servicios o establecida para remunerar a ciertos profesionales", recoge el Diccionario de la Real Academia Española. Una voz que toma el testigo de dana (2024), polarización (2023), inteligencia artificial (2022), vacuna (2021) y confinamiento (2020), entre otras. Ha sido escogida entre 12 opciones: apagón, arancel, boicot, dron, generación Z, macroincendio, macrorredada, papa, preparacionista, rearme, tierras raras y trumpismo.

El término ha sido amadrinado por la reina Letizia en el 20 aniversario de la Fundéu RAE, dedicada a impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación. "Me gusta estar aquí porque tenéis cara de fruncir el ceño al leer errores gramaticales como yo: una coma mal puesta, una mayúscula inventada, un gerundio repetido... Quiero pertenecer a la tribu de quienes amáis la lengua. 20 años después de su nacimiento, Fundéu RAE sigue afinando y afilando las herramientas para ayudarnos a hacer la realidad más transitable. Su historia es un éxito porque soluciona a diario nuestras dudas lingüísticas. Quiero agradecer la labor que realizan las filólogas y las periodistas que se encargan de sostener este servicio", ha comentado.

El patronato, presidido por el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, ha destacado que arancel ha pasado de estar reservada a los especialistas a estar presente en el día a día de cualquier persona. Se trata de un término ya recogido en el Diccionario de Autoridades de 1726 y habitual en las áreas de la economía y el derecho, especialmente, pero la actualidad informativa ha hecho que su uso se dispare.

Detectar errores y resolver dudas

El germen de la Fundación fue el Departamento de Español Urgente de la agencia Efe, que puso en marcha en 1981 su entonces presidente, Luis María Ansón, y en el que un grupo de académicos se dedicaban a detectar errores y resolver a dudas surgidas en la redacción de las noticias. Así lo ha destacado Álex Grijelmo, uno de sus patronos: "Ahora bien, jamás hubiera sido posible sin el invento de internet. La RAE ha ejercido un papel crucial para la supervivencia de esta entidad. Y el acuerdo con la agencia Efe nos ha traído hasta aquí. En este recorrido se puede apreciar que las mejores obras humanas se edifican sobre lo ya construido. Esta institución ha superado los cambios que tuvo que enfrentar y mira el futuro con humor".

Junto a emoji (2019), microplástico (2018), aporofobia (2017), populismo (2016), refugiado (2015), selfi (2014) y escrache (2013), arancel ha liderado la última revolución lingüística. Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, ha puntualizado precisamente el poder de la política y la tecnología para provocar este fenómeno: "La prensa ha ejercido un papel clave. En sus orígenes, la Academia no tuvo más remedio que apoyarse en ella para identificarlas. De ahí surgieron los primeros corpus del español. Y hoy nos fijamos en los periódicos para analizar su difusión y la zona en la que se emplean".