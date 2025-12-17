Bancaja apuesta por Michavila, Tàpies, Gustavo Torner y Andrés García Ibáñez para el 2026

La Fundación Bancaja ha constituido su nuevo patronato que, como máximo órgano de gobierno de la institución, liderará la nueva etapa para potenciar su acción social y cultural dentro de la continuidad al proyecto iniciado en 2013. Presidido por Rafael Alcón tras su renovación aprobada por unanimidad, el patronato está integrado por Joan Serafí Bernad Martí, Manuel Broseta Dupré, Vicente Coll Aliaga, Enrique Esteve Molla, Nela Gómez Villalonga, Vicente Guillem Porta, José Luis Martinavarro Dealbert, Vicente Martínez Molés (vicepresidente), José Mir Pallardó, Alfonso Muñoz Muñoz (vicepresidente), Vicent Navarro Pastor, Francisco Javier Pérez Rojas, Elena Sánchez Calvo y Tomás Trénor Puig.

En la reunión mantenida, el patronato ha aprobado por unanimidad el plan de actuación para 2026, que contempla la programación principal en sus dos ámbitos de trabajo: la cultura y la acción social. La programación expositiva incluirá grandes muestras de artistas referentes del arte contemporáneo español del siglo XX y XXI como Joaquín Michavila, Antoni Tàpies, Gustavo Torner y Andrés García Ibáñez, entre otros.

La práctica del arte de Antoni Tàpies en el Reina Sofía / Levante-EMV

En el primer semestre se presentará una exposición monográfica de Antoni Tàpies (Barcelona 1923-2012), uno de los principales exponentes del informalismo a nivel internacional y considerado uno de los más destacados artistas españoles del siglo XX. Comisariada por Fernando Castro Flórez con la colaboración de Vande Gestion, la muestra se centrará en la obra del artista catalán durante sus últimos años de producción. La exposición revelará su universo íntimo marcado por la melancolía, las reflexiones sobre la muerte y el dolor y la influencia de eventos históricos, revelando su profunda introspección personal y artística. La Fundación Bancaja presentará por primera vez en una exposición el lienzo a=a (2005) del artista catalán, recientemente incorporado a su colección de arte.

Esta exposición convivirá en el inicio del primer semestre con la muestra Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla y la exposiciónde la creadora emergente Cristina Babiloni, que pueden visitarse actualmente en la sede de la Fundación Bancaja en Valencia.

Segundo semestre

Durante el segundo semestre se presentará una gran exposición retrospectiva de Joaquín Michavila. La muestra se realizará en el marco del centenario del nacimiento del valenciano, uno de los creadores más reconocidos en la abstracción, y se presenta como homenaje al legado del artista. Comisariada por Juan Manuel Bonet con la colaboración de Carmen Michavila, recorrerá las diferentes etapas creativas de su trayectoria desde su fase figurativa inicial hasta su abstracción paisajística, intensamente ligada a la Albufera de Valencia.

La obra l''alqueria de Michavila, en la Fundación Bancaja / Levante-EMV

El pintor y escultor español Gustavo Torner protagonizará una muestra retrospectiva comisariada por Alicia Vallina. Torner, vinculado con la generación artística de los 50, fue uno de los grandes renovadores del arte español de la segunda mitad del siglo XX. En 1966 impulsó el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca junto a Fernando Zóbel y Gerardo Rueda. Su evolución artística le llevó de la figuración de sus primeros trabajos hasta la abstracción.

La obra de Andrés García Ibáñez, pintor y escultor de dilatada trayectoria en una tradición de moderno realismo que incorpora determinada visión surreal, llegará a la Fundación Bancaja también en el segundo semestre. Discípulo de Antonio López, la exposición contará también con obras del artista de Tomelloso.

Girbent será protagonista de una de las propuestas expositivas del segundo semestre. El artista mallorquín es un explorador de los universos planos como la pintura, fotografía, vídeo y cine. Comisariada por Arturo Castro, la exposición Girbent copista recoge la serie de obras más reconocidas del artista en la que reinterpreta obras maestras de la historia del arte para explorar conceptos sobre la originalidad y la copia en el arte.

A estas exposiciones, se sumarán otras actividades como el ciclo Concerts a la Fundació o actuaciones de música popular .

Área social

En el área de acción social se desarrollará el programa de apoyo a las asociaciones sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el ámbito de la discapacidad y la inclusión social. Con el objetivo de acercar el arte a toda la sociedad, la Fundación Bancaja dará continuidad a su programa de mediación cultural y artística a través de talleres vinculados a sus exposiciones con una didáctica específica para los colectivos de escolares, personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social y mayores. En el ámbito social, durante el año pasado se puso en marcha un novedoso programa de prevención de la salud mental en entornos escolares a través del arte con centros públicos de Valencia. Junto con la labor social y cultural, se potenciará la inclusión financiera a través de CrediMonte, el Monte de Piedad de la Fundación Bancaja que presta un servicio de microcréditos sociales mediante el empeño de joyas.