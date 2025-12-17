Les Arts ès simfònic
Les Arts despide su programación sinfónica de 2025 con la monumental Octava de Bruckner bajo la dirección de Fabio Luisi
Calificada de ‘Sinfonía de sinfonías’, Bruckner erigió una ‘catedral sonora’ que reunirá una plantilla de 94 músicos para su interpretación
El Palau de les Arts Reina Sofía despide su programación sinfónica de 2025 de la mano de Fabio Luisi, que dirigirá en el Auditori la monumental Octava sinfonía de Anton Bruckner con la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) el jueves, 18 de diciembre (19:30 h). La formación titular de Les Arts y el maestro italiano repetirán este mismo programa un día después, el viernes 19, en el Auditori i Palau del Congressos de Castelló (19:30 h).
Intérprete de referencia del compositor austriaco, Fabio Luisi sobresale como uno de los grandes directores de nuestro tiempo. El titular de la Sinfónica de Dallas, de la NHK de Tokio y director principal de la Sinfónica de la Radio Danesa se adentra en el repertorio de uno de los grandes sinfonistas del S. XX, después de su apoteósico debut con la OCV en 2023 con obras de Strauss.
Tour de force
Calificada como la ‘sinfonía de sinfonías’, la Octava supone un auténtico tour de force, reservado para las formaciones más experimentadas. Un total de 94 músicos interpretarán, bajo la dirección del maestro italiano, la versión original (1887) de esta ‘catedral sonora’, que exige las más altas cotas de virtuosismo.
La Octava de Bruckner se erige como una de las cumbres del arte sinfónico: titánica en sus dimensiones, sublime, visionaria y profundamente trascendental, supone una experiencia profundamente transformadora para intérpretes y público.
