Mompó destaca la contribución del Gremio de Floristas a la cultura valenciana

El presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, recalca “la contribución” del Gremio de Floristas a la cultura valenciana. Así lo ha reconocido tras recibir de su presidente, Juan Lluesma, un centro navideño. Un detalle que se repite año tras año y que Mompó ha agradecido: “Estamos muy agradecidos porque siempre se acuerdan de la Diputación, espero que sea porque desde la institución siempre les hemos apoyado, no puede ser de otra manera porque sabemos lo importante que son los floristas para la tradición y cultura valenciana”.

Además, Mompó ha recordado “cómo azotó la pandemia y la dana al sector”. Sin embargo, ha destacado “su resiliencia y su superación, demuestran que saben reponerse y seguir avanzando”. “Son un ejemplo de la fuerza de los valencianos para ponernos en pie”, ha asegurado, al tiempo que ha argumentado que “sin duda, para conseguir levantarnos nos ayuda mucho la tradición, las costumbres y la cultura y una de nuestras señas de identidad son las flores, su color y lo que significan”.

En este sentido, el presidente ha subrayado “el significado navideño de las flores y su aportación a unas fiestas tan señaladas”. “A nadie se le escapa que los floristas y las flores también hacen grande la Navidad valenciana y se enmarcan perfectamente en nuestro lema para este año ‘Tu fas gran el nostre Nadal’”, ha concluido.