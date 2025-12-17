Los Punsetes y Aurora Roja, el sábado en Els Concerts de La Pèrgola

Els Concerts de La Pèrgola vuelven a situar la música en directo como punto de encuentro ciudadano frente al mar el sábado. Los Punsetes y Aurora Roja protagonizan una jornada dedicada al pop independiente y a las nuevas voces de la escena alternativa.

Desde su regreso esta temporada, La Pèrgola ha acogido propuestas como las de Depedro y Rei Ortolá, Cycle y Los Invaders o Grande Amore y Cora Yako, ha destacado la organización en un comunicado..

En esta ocasión, Los Punsetes llegan a La Pèrgola con un repertorio que se ha convertido en parte del imaginario del pop independiente nacional. Con una trayectoria sólida y una personalidad artística inconfundible, la banda ofrece un directo reconocible, capaz de conectar con distintas generaciones de público. Su actuación se enmarca en la vocación del ciclo de programar nombres clave de la escena actual en un formato cercano y diurno.

La jornada se completa con Aurora Roja, proyecto que representa una nueva sensibilidad dentro del panorama alternativo. Este trío pop formado por ex componentes de bandas de la escena underground valenciana como son Futuro Terror o Perdón Por todo, se suma a la programación como ejemplo del compromiso del ciclo con la incorporación de nuevas propuestas musicales del entorno local.