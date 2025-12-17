Vientos de la tierra

El mas grande compositor valenciano del XVIII, Vicente Martín y Soler nació en pleno centro de Valencia pero murió en San Petersburgo. Parecería ser el sino de muchos músicos nuestros; José Melchor Gomis, cuyas óperas se estrenaban con gran éxito en toda Europa, murió en París en 1846; Manuel Penella, hijo, fallece en Cuernavaca, México en 1939, la Bori en Nueva York en 1960 y José Iturbi en Los Ángeles, en 1980. Así en el destino.

Durante unos minutos, el Octeto de vientos "Mediterráneo" llevó al último concierto del trimestre en la SFV, el Divertimento nº 6, de Vicente Martín y Soler, durante décadas gran desconocido para el gran público. Martini, lo Spagnolo, como así se haría famoso en la Viena de fines del XVIII, compuso, con texto de Lorenzo Da Ponte, la opera que lo consagró en las cortes europeas: Una cosa rara o sia Bellezza ed Onestà, y de esa partitura, el autor escogió varios motivos para organizar un medley en el cual se reconocen fragmentos de su ópera como el aria de Lilla, Consola le pene, mia vita. El ensemble valenciano no tardó en hacer patente el gran nivel de sus ocho componentes, todos músicos de la Comunitat y de magnífica trayectoria profesional, en una versión trabajada con esmero y siempre sin olvidar el espíritu del original.

Del checo Franz Vincent Krommer recuperaron una de sus docenas de partitas, la Op. 57, en Fa mayor. Es una obra que rebosa energía y carácter, lo cual ellos aprovecharon para sacar a flote matices y dinámicas impuestos por el autor en cada movimiento, tanto en el Allegro inicial como en la Polacca final, sin olvidar el feliz momento del Minuetto y el emotivo Andante Cantabile. Un excelente ejemplo de la música que consumían y entretenía a las familias burguesas en toda Centroeuropa.

Para terminar este su debut público, el Octeto "Mediterráneo" abordó la Serenata en Do menor, K.388 de Mozart, obra maestra que el autor también arregló para quinteto de cuerdas, posiblemente con el fin de que tuviera un mayor recorrido y popularidad. Aquí los profesores valencianos jugaron a caballo ganador, seguros de su buen hacer tanto en Allegro inicial como en el Andante piano e dolce, donde el compositor de Salzburgo imprimió su mejor estilo.. El Menuetto en canone fue bailado con elegancia para llegar al Trío en el que oboes y fagots defienden ese último canon, con una elegancia insuperable. Fueron muy aplaudidos correspondiendo con un otro fragmento mozartiano, sellando una actuación de gran nivel con Llimerá, Candela, Cerveró, Pla, Cabo, Soler y Giménez, bajo la dirección de Luis Fernández Castelló, a la espera de una nueva presentación, por qué no, con obras siglo XX. Excelente debut.