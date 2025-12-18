‘La Botiga de les Joves Joieres’, el mercadito navideño de la EASD con las creaciones de sus orfebres

Coincidiendo con el inicio de las vacaciones de Navidad, la plaza Viriato vuelve a convertirse en escaparate de la creación contemporánea con una nueva edición de La Botiga de les Joves Joieres. La iniciativa, impulsada por el Departament de Joieria de la Escola Superior de Disseny de València (EASD València), se ha consolidado a lo largo de los años como una cita clave para descubrir el talento emergente en el ámbito de la joyería artística y como una experiencia formativa de primer orden para su alumnado. El miércoles fue la propia consellera de Cultura, Carmen Ortí Ferre, quien inauguró este mercado y pop up store de la escuela de diseño valenciana.

La edición de este año tiene, además, un valor simbólico añadido: se celebra en el marco del 175 aniversario de la Escola Superior de Disseny de València, una efeméride que subraya la trayectoria histórica de la institución y su papel decisivo en la evolución del diseño, la artesanía contemporánea y la innovación en la Comunitat Valenciana.

Durante los días 17, 18 y 19 de diciembre, el público puede conocer y adquirir piezas diseñadas y elaboradas por 54 joyeras y joyeros en formación, junto con los graduados en Joyería y Objeto y del Ciclo Formativo de Grado Superior en Joyería Artística. Se trata de propuestas que van desde la joyería más ligada al oficio hasta planteamientos conceptuales y experimentales, reflejo de una generación que entiende la joya como objeto artístico y como lenguaje expresivo.

Inauguración el miércoles de la Botiga de les Joves Joieres. / L-EMV

Según explica a Levante-EMV la coordinadora, Mercedes Eslava, la plata sigue siendo el material por excelencia pero se han introducido también "materiales diferentes a lo tradicional". "Hay piezas hechas de carrocerías de coches, recuperando materiales, además de otras interviniendo tejidos, metal, también con piedras como el azabache o el ambar y se ha introducido también la cerámica", dice Eslava.

Una parte destacada de la muestra corresponde a las obras presentadas al 7º Premio Joves Joieres, al que concurren 22 participantes. Las piezas seleccionadas evidencian la vitalidad de la denominada Nueva Joyería Valenciana, un campo creativo plenamente contemporáneo en el que confluyen tradición artesanal, innovación técnica, nuevas tecnologías y reflexión conceptual. En algunos casos, estas propuestas cuestionan incluso la ergonomía clásica y los usos habituales de las joyas vinculadas al cuerpo.

La Botiga de les Joves Joieres es también un proyecto colectivo y transversal en el que colaboran distintas especialidades de la EASD València, como Joyería, Diseño de Interiores, Diseño Gráfico y Fotografía, con el apoyo de numerosas empresas del sector joyero de la Comunitat Valenciana y entidades como el Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana, AVAJOYA y la Associació Cultural Escola de Disseny de València. Esta red de complicidades refuerza el carácter profesionalizador del proyecto y su conexión directa con el tejido productivo.

Desfile y premios

Los actos de clausura tendrán lugar el viernes 19 de diciembre, con un desfile de joyería a las 17.00 horas, concebido como una puesta en escena del diálogo entre cuerpo, objeto y espacio, y la posterior entrega del 7º Premio Joves Joieres, a las 18.00 horas. El jurado de esta edición está formado por la catedrática y especialista en moda Isbel Messeguer, la gemóloga y tasadora Rosa Moreno y Marta Garrido, de Apreels.

La consellera Carmen Ortí visitando el market de los joyeros del EASD. / L-EMV

La organización de la presente edición corre a cargo del alumnado de tercero del Grado en Joyería y Objeto y de segundo del CFGS de Joyería Artística, bajo la coordinación de Mercedes Eslava Farré, y con la participación de profesorado y colaboradores de distintos ámbitos. Una experiencia que, más allá de la venta y la exhibición, funciona como laboratorio real de aprendizaje y como plataforma de visibilización para las nuevas voces de la joyería valenciana.

La Botiga de les Joves Joieres puede visitarse del 17 al 19 de diciembre, en horario de 10.00 a 20.00 horas para descubrir, de primera mano, cómo se está redefiniendo hoy la joyería desde València.

Medio centenar de artesanos

La organización de este año corre a cargo del alumnado de tercero del Grado en Joyería y Objeto y de segundo de DFGS de joyería Artística de la Escola Superior de Disseny de València. Participantes: Hasu Camacho Igual, Rosana Arnau López, Xiomara Valencia Álvarez, Carlos Gilabert Marco, Mónica García Juan, Elisa Vieira Novás, Daniela Torres Suárez, Chus Villalba Alba, Vicky Belert Gimeno, Ana Noguera Guiralt, Brais L Regueiro, Mar Lluch Rivera, Pau García Álvarez, Meru Díaz Lorente, Francisco Alexandre García Esteban, David Chaparro Peñarrocha, María Empar Salvador Calabuig, Sara Carpi Gómez, Isabella Portela Viafara, Borja García Jiménez, Paula Rizo Herrera, Claudia Martín San Juan, María José Giménez Pérez, Nox Plaza Giménez, Claudia Indríes Pencu, Shirley Inés Ramírez, Laia Rocher Andrés, Ana Maria Puchades Ranchal, Alicia Fernández González, Loreto Cantó Senabre, Tatiana Álvarez Fernández, Andrey Zuev, Jesús Raimundo Ogáyar, Jan Maciążek, Raquel García Pérez, Clara Ros Huesca, Dóra Bedi, Ana Mei Cervera, García, Paula Cortés, Celia Giménez Sánchez, Adrián González Fernández, Miia Helena Allsalu, Laura Romero Tamarit, Lucia Gomis García, Carla Pérez Vinagre, Inés Cortizas Vázquez, María Matras, Paula Martínez Flórez, Lidia Quíntela Rial, Virginia Senra Vega, Gloria Soriano Rincón, Álvaro Llusar Conde, Laura Pilar Montero Villoría.